Οι ερευνητές εξέτασαν ασθενείς με νόσο του Κρον και ελκώδη κολίτιδα, συγκρίνοντας τα δεδομένα τους με ανθρώπους χωρίς φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.

Νέα δεδομένα για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει η διατροφή στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου φέρνει μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα οξαλικά, φυσικές ενώσεις που υπάρχουν σε διαφορετικές ποσότητες σε φυτικές τροφές και ενδέχεται να ενισχύουν τη φλεγμονώδη αντίδραση σε ορισμένους ασθενείς.

Οι ερευνητές εξέτασαν ασθενείς με νόσο του Κρον και ελκώδη κολίτιδα, συγκρίνοντας τα δεδομένα τους με ανθρώπους χωρίς φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Παράλληλα, πραγματοποίησαν πειράματα σε μοντέλα ποντικών και κυτταρικές καλλιέργειες.

Τι έδειξε η έρευνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε ο τρόπος με τον οποίο το έντερο διαχειρίζεται τα οξαλικά. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι δύο μεταφορείς, οι SLC26A2 και SLC26A3, εμφάνιζαν μειωμένη δραστηριότητα τόσο στη νόσο του Κρον όσο και στην ελκώδη κολίτιδα.

Μάλιστα, η έκφρασή τους ήταν ακόμη χαμηλότερη στους ιστούς όπου υπήρχε ενεργή φλεγμονή. Οι συγκεκριμένοι μεταφορείς συμμετέχουν στη διαχείριση των οξαλικών από το έντερο και οι μεταβολές στη λειτουργία τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ποσότητα της ουσίας που παραμένει στον εντερικό σωλήνα.

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Στους ασθενείς με νόσο του Κρον εντοπίστηκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις οξαλικών στα κόπρανα, παρότι δεν διαπιστώθηκε ότι αυτό οφειλόταν απλώς σε μεγαλύτερη πρόσληψη μέσω της διατροφής.

Πιο έντονη φλεγμονή στα πειράματα

Τα πειράματα σε ζώα ενίσχυσαν τις ενδείξεις για πιθανή σχέση. Σε γενετικά ευάλωτα ποντίκια, η διατροφή με αυξημένα οξαλικά συνδέθηκε με ταχύτερη εμφάνιση κολίτιδας, μεγαλύτερη βλάβη στον εντερικό φραγμό και αυξημένη διείσδυση ανοσοκυττάρων.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι τα οξαλικά μπορούσαν να ενισχύσουν τη φλεγμονώδη απόκριση συγκεκριμένων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ένα ακόμη εύρημα αφορούσε τον μεταφορέα SLC26A6. Η χαμηλότερη έκφρασή του σε ασθενείς με νόσο του Κρον συσχετίστηκε με στενωτική μορφή της νόσου. Οι επιστήμονες επισημαίνουν, ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι διερευνητικό και χρειάζεται επιβεβαίωση σε μεγαλύτερες ομάδες ασθενών.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τη διατροφή

Η μελέτη δεν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ασθενείς με Κρον ή ελκώδη κολίτιδα πρέπει να αποκλείσουν από τη διατροφή τους τις φυτικές τροφές που περιέχουν οξαλικά.

Αντίθετα, αναδεικνύει την πιθανότητα διαφορετικοί ασθενείς να αντιδρούν διαφορετικά στην ίδια διατροφική έκθεση, ανάλογα με τη λειτουργία του εντέρου και τα βιολογικά χαρακτηριστικά της νόσου τους.

Οι συγγραφείς θεωρούν ότι τα οξαλικά αποτελούν έναν δυνητικά τροποποιήσιμο διατροφικό παράγοντα και ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν μελλοντικά να συμβάλουν στην ανάπτυξη περισσότερο εξατομικευμένων διατροφικών παρεμβάσεων. Για να συμβεί αυτό, απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες σε ανθρώπους.

Πηγή cmghjournal.org