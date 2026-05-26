Μικρές, σταθερές συνήθειες, ειδικά το πρωί, μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της χρόνιας φλεγμονής.

Το πώς ξεκινάτε την ημέρα σας μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη διάθεσή σας, αλλά και τα επίπεδα φλεγμονής στο σώμα σας.

Ακούμε συχνά για τις αρνητικές επιπτώσεις της φλεγμονής, ωστόσο η χρόνια είναι αυτή που πρέπει να σας ανησυχεί περισσότερο. Όταν παραμένει στο σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να μειώσει την ικανότητα του οργανισμού να επιδιορθώνει και να επουλώνει, αυξάνοντας τον κίνδυνο για παθήσεις όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες και ορισμένοι καρκίνοι.

Τα καλά νέα; Μικρές, σταθερές συνήθειες, ειδικά το πρωί, μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της χρόνιας φλεγμονής.

Ακολουθούν έξι απλές πρωινές συνήθειες:

1. Πιείτε νερό

Το σώμα σας χάνει υγρά κατά τη διάρκεια του ύπνου, οπότε είναι φυσιολογικό να ξυπνάτε ελαφρώς αφυδατωμένοι. Ένα ποτήρι νερό μόλις ξυπνήσετε είναι ένας απλός τρόπος να ενυδατωθείτε και να υποστηρίξετε τη συνολική υγεία σας. Η σωστή ενυδάτωση έχει συνδεθεί με μακροζωία, μειωμένο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών και γενικά καλύτερη υγεία και ευεξία.

Αντίθετα, η αφυδάτωση συνδέεται με αυξημένα επίπεδα φλεγμονής στο σώμα. Η χρόνια αφυδάτωση μπορεί να συμβάλει σε χαμηλού βαθμού, επίμονη φλεγμονή που εμφανίζεται με την πάροδο των χρόνων.

2. Κινήστε ήπια το σώμα σας

Έχετε προσέξει πως οι γάτες και οι σκύλοι τεντώνονται ενστικτωδώς μόλις ξυπνήσουν; Είναι μια συνήθεια που αξίζει να μιμηθείτε. Η ήπια κίνηση το πρωί βοηθά το σώμα να «ξυπνήσει» και υποστηρίζει τη γενική υγεία.

Η τακτική άσκηση συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα χρόνιας φλεγμονής. Ωστόσο, η έντονη άσκηση μπορεί να αυξήσει προσωρινά τους δείκτες φλεγμονής βραχυπρόθεσμα. Αν και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, η ομαλή έναρξη της ημέρας σας με κινήσεις χαμηλότερης έντασης μπορεί να είναι μια χρήσιμη προσέγγιση αν ο στόχος είναι η μείωση της φλεγμονής.

Οι διατάσεις είναι ένας απλός τρόπος για να ξεκινήσετε. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των δεικτών φλεγμονής σε όλο το σώμα, καθώς και τοπικά στους ιστούς που τεντώνετε. Δεν σας αρέσει το τέντωμα; Ένας σύντομος περίπατος ή μια συνεδρία γιόγκα χαμηλής έντασης μπορεί να προσφέρει παρόμοια οφέλη, χωρίς να απαιτείται έντονη προπόνηση.

3. Βγείτε έξω

Το πρωινό φως βοηθά στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού, που επηρεάζει έντονα τον ύπνο και το ξύπνημα.

Ο κιρκάδιος ρυθμός επηρεάζει επίσης το ανοσοποιητικό και τα επίπεδα φλεγμονής. Όταν διαταράσσεται, σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), δείκτη συστηματικής φλεγμονής.

Επιπλέον, η έκθεση στο φως βοηθά στην παραγωγή βιταμίνης D, η οποία έχει αντιφλεγμονώδη δράση και σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο μεταβολικών, καρδιαγγειακών και αυτοάνοσων παθήσεων.

4. Επιλέξτε μούρα

Τα έντονα χρώματα των μούρων (κόκκινα, μπλε, μωβ) δείχνουν ότι είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

Είναι πλούσια σε φαινολικές ενώσεις, όπως οι ανθοκυανίνες και οι φλαβονόλες, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής στον οργανισμό.

Μπορείτε να τα καταναλώσετε φρέσκα ή κατεψυγμένα (εξίσου θρεπτικά), μαζί με γιαούρτι ή σε smoothie.

5. Λίγα λεπτά ηρεμίας...

Το στρες συμβάλλει σημαντικά στην πρόκληση φλεγμονής. Όταν είστε στρεσαρισμένοι, το σώμα απελευθερώνει ορμόνες όπως η κορτιζόλη.

Όταν το στρες είναι χρόνιο, διατηρεί υψηλά τα επίπεδα φλεγμονής.

Λίγα λεπτά ηρεμίας το πρωί - βαθιές αναπνοές, διαλογισμός ή απλώς ένα ήσυχο πρωινό χωρίς οθόνες - μπορεί να μειώσουν το στρες.

6. Καφές ή τσάι

Ο πρωινός καφές ή το τσάι δεν προσφέρουν μόνο ενέργεια αλλά και αντιοξειδωτικά.

Το πράσινο τσάι περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες που μειώνουν τη φλεγμονή. Το μαύρο τσάι έχει επίσης παρόμοια οφέλη μέσω των πολυφαινολών του.

Ο καφές είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές αντιοξειδωτικών στη διατροφή πολλών ανθρώπων και έχει συσχετιστεί με μειωμένη φλεγμονή.

Με πληροφορίες από eatingwell