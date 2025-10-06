Η Υπερτροφή που Στηρίζει την Υγεία και Καταπολεμά τη Φλεγμονή.

Τα αυγά θεωρούνται υπερτροφές χάρη στην εξαιρετική τους πυκνότητα θρεπτικών συστατικών. Περιέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες, σημαντικές βιταμίνες όπως η D και η B12, μέταλλα όπως η χολίνη και το σελήνιο, αντιοξειδωτικά και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Τα οφέλη τους δεν περιορίζονται μόνο στη διατροφή: τα αυγά βοηθούν στη διατήρηση του μυϊκού ιστού, υποστηρίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, την υγεία των ματιών και της καρδιάς, ενώ μπορούν να συμβάλλουν στην απώλεια βάρους.

Ο γαστρεντερολόγος Δρ. Saurabh Sethi, εκπαιδευμένος στο Χάρβαρντ, προτείνει πέντε εύκολους τρόπους για να ενσωματώσετε τα αυγά στη διατροφή σας, ειδικά εάν αντιμετωπίζετε φλεγμονή. Σύμφωνα με τον Δρ. Sethi, η προσθήκη φυσικών αντιφλεγμονωδών συστατικών μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα οφέλη των αυγών.

1. Φάτε Ολόκληρο το αυγό

Τα ολόκληρα αυγά είναι μια πλήρης πηγή θρεπτικών συστατικών. Εκτός από πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας, παρέχουν καλά λιπαρά, βιταμίνες B12, B2, A και B6. Ένα μεγάλο αυγό περιέχει περίπου 77 θερμίδες, 6 γραμμάρια πρωτεΐνης και 5 γραμμάρια λίπους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Δρ. Sethi διευκρινίζει ότι η χοληστερόλη των αυγών δεν αποτελεί ανησυχία για τους περισσότερους ανθρώπους: «Μέχρι και δύο αυγά την ημέρα είναι ασφαλή. Ο φόβος για τη χοληστερόλη είναι ξεπερασμένος». Σημειώνει επίσης ότι τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά βρίσκονται στον κρόκο, ενώ το ασπράδι παρέχει κυρίως πρωτεΐνη.

2. Προσθέστε Κουρκουμά

Ο κουρκουμάς είναι ένα ισχυρό αντιφλεγμονώδες μπαχαρικό, χάρη στην κουρκουμίνη που περιέχει. Μια πρέζα κουρκουμά στα αυγά μπορεί να ενισχύσει τη γεύση και τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του γεύματος.

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνδυάστε τον με λίγο πιπέρι, που βοηθά στην ενεργοποίηση της κουρκουμίνης. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να υποστηρίξει την αντιμετώπιση φλεγμονωδών καταστάσεων, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

3. Προσθέστε Αλάτι με Μέτρο

Το αλάτι είναι απαραίτητο για τη νευρική λειτουργία, τη συστολή των μυών και τη διατήρηση της ισορροπίας υγρών και ηλεκτρολυτών. Μια μικρή ποσότητα αλατιού στα αυγά μπορεί να τα καταστήσει ακόμη πιο αντιφλεγμονώδη, βελτιώνοντας την ενυδάτωση και υποστηρίζοντας το νευρικό σύστημα. Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση αλατιού συνδέεται με υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή.

4. Προσθέστε Λαχανικά

Η προσθήκη λαχανικών όπως κρεμμύδια, ντομάτες, μανιτάρια ή ελιές στα αυγά ενισχύει τη θρεπτική τους αξία. Τα λαχανικά προσφέρουν φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και υγιή λίπη που υποστηρίζουν το μικροβίωμα του εντέρου.

Συνδυάζοντας λαχανικά με τα λιπαρά και την πρωτεΐνη των αυγών, αυξάνεται η απορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών, όπως τα καροτενοειδή και η βιταμίνη Ε, προάγοντας την υγεία των ματιών, του εγκεφάλου και μειώνοντας τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων.

5.Ο τρόπος μαγειρέματος το κλειδί

Ο τρόπος μαγειρέματος παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών. Ομελέτες, αβγά ποσέ ή βραστά αυγά είναι νόστιμες και θρεπτικές επιλογές που διατηρούν τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των αυγών.