Οι θρεπτικές ιδιότητες ττου θυμαριού.

Το θυμάρι, ένα από τα πιο συνηθισμένα βότανα της μεσογειακής κουζίνας, δεν αποτελεί απλώς αρωματικό γαρνίρισμα για τα πιάτα μας. Οι ευεργετικές του ιδιότητες για την υγεία είναι πολυάριθμες και τεκμηριωμένες, καθιστώντας το έναν πολύτιμο «σύμμαχο» στην καθημερινή διατροφή.

Μια μικρή δόση, μεγάλα οφέλη

Προσθέτοντας λίγο θυμάρι σε ρύζι, ψητό κοτόπουλο, τυριά ή ακόμα και σε ένα φλιτζάνι τσάι, ο οργανισμός μας λαμβάνει σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα. Συγκεκριμένα, το θυμάρι είναι πλούσιο σε:

Βιταμίνη Α: ενισχύει την όραση και την υγεία του δέρματος.

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β: συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και στην ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Βιταμίνη C: προστατεύει τα κύτταρα, ενισχύει το ανοσοποιητικό και προλαμβάνει λοιμώξεις.

Σίδηρο, μαγγάνιο, ασβέστιο, μαγνήσιο: απαραίτητα στοιχεία για γερά οστά και υγιές αίμα.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Διαπιστευμένων Ιατρικών Κολλεγίων Νατουροπαθητικής (ΗΠΑ), η συστηματική κατανάλωση θυμαριού ενισχύει το ανοσοποιητικό και βοηθά στην πρόληψη κρυολογημάτων και γρίπης.

Αντιφλεγμονώδης δράση

Όπως η ρίγανη και το χαμομήλι, το θυμάρι περιέχει φλαβόνες – φυτικές ουσίες που καταπολεμούν τις φλεγμονές. Η Κλινική του Κλίβελαντ αναφέρει ότι η χρόνια φλεγμονή μπορεί να συνδεθεί με σοβαρές παθήσεις όπως καρκίνο, αυτοάνοσα νοσήματα, νευροεκφυλιστικές και καρδιαγγειακές ασθένειες. Επομένως, η τακτική κατανάλωση θυμαριού μπορεί να προσφέρει ουσιαστική προστασία.

Το αιθέριο έλαιο του θυμαριού, πλούσιο σε θυμόλη, χρησιμοποιείται σε στοματικά διαλύματα, απολυμαντικά και φυσικά συντηρητικά. Έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες και, όπως αναφέρει η κηπουρός του Βοτανικού Κήπου Νέας Υόρκης Σόνια Ουιτερχόβεν, μπορεί να υποστηρίξει και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Ωστόσο, δεν πρέπει να καταπίνεται ή να εφαρμόζεται αδιάλυτο στο δέρμα.

Το θυμάρι έχει μια ιστορία περίπου 5.000 ετών. Χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους Αιγυπτίους στις πρακτικές ταρίχευσης, ενώ οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι το θεωρούσαν σύμβολο δύναμης και καθαρότητας. Σήμερα, εκτός από την παραδοσιακή ιατρική, βρίσκει θέση σε κάθε κουζίνα – σε σάλτσες, μαρινάδες, ομελέτες, ακόμη και σε θεραπευτικά αφεψήματα.