Ο Abrahams, που πέθανε την Κυριακή, έπαιξε στο πρώτο άλμπουμ των Juthro Tull, This Was.

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Mick Abrahams, ιδρυτικό μέλος της διάσημης ροκ μπάντας, Jethro Tull.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο τραγουδιστής των Jethro Tull, Ian Anderson, στην επίσημη σελίδα του συγκροτήματος.

Σε ένα μακροσκελές κείμενο εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του «δυνατού τραγουδιστή και έμπειρου, δυναμικού και λυρικού κιθαρίστα». Είπε ότι Abrahams «υπέμεινε την επιδεινούμενη κακή υγεία του τα τελευταία 15 χρόνια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει live εμφανίσεις».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Anderson πρόσθεσε ακόμα ότι ο Abrahams ήταν «ζωτικής σημασίας» για την αρχική σύνθεση του συγκροτήματος και ανέπτυξε τις μουσικές του ιδέες σε μια «επίδειξη δύναμης των ταλέντων για το υπόλοιπο της καριέρας του».

Οι Jethro Tull σχηματίστηκαν «από τις στάχτες» των The John Evan Band και McGregor's Engine, του μπλουζ συγκροτήματος που ο Abrahams σχημάτισε με τον Clive Bunker στο Λούτον, όπως είπε Anderson.

{https://www.instagram.com/p/DShj6YSiERG/}

Ο Abrahams έπαιξε στο πρώτο άλμπουμ των Juthro Tull, This Was, αλλά έφυγε λίγο μετά την ολοκλήρωσή του και ίδρυσε ένα άλλο συγκρότημα, τους Blodwyn Pig.

Μεταξύ 1971 και 2017 ακολούθησε σόλο καριέρα αλλά μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη αποσύρθηκε από τις live εμφανίσεις.

Ο Anderson τον περιέγραψε ως «σπιτόγατο» που «του άρεσε να δίνει συναυλίες στις επαρχίες της καταγωγής του». «Εκφράζουμε όλοι τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους στενούς φίλους του Mick, οι οποίοι μπορούν να αισθάνονται δικαιολογημένα περήφανοι για τα επιτεύγματά του και τη μουσική του κληρονομιά» ανέφερε ο Anderson.

{https://www.youtube.com/watch?v=KAEYu5No7Zc}