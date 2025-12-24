Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε την Τετάρτη ότι έχει αποκαλύψει πάνω από ένα εκατομμύριο επιπλέον έγγραφα που ενδεχομένως σχετίζονται με την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν και μπορεί να χρειαστεί «μερικές ακόμη εβδομάδες» για να τα επεξεργαστεί και να τα δημοσιεύσει.

Το υπουργείο έκανε την αποκάλυψη σε μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι ο Εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και το FBI είχαν ενημερώσει το υπουργείο για τα νέα έγγραφα.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει λάβει αυτά τα έγγραφα από την SDNY και το FBI για να τα εξετάσει για δημοσίευση, σύμφωνα με τον Νόμο περί Διαφάνειας των Αρχείων Επστάιν, τους ισχύοντες νόμους και τις δικαστικές εντολές», ανέφερε η ανάρτηση.

«Έχουμε δικηγόρους που εργάζονται όλο το 24ωρο για να εξετάσουν και να κάνουν τις νομικά απαιτούμενες διορθώσεις για την προστασία των θυμάτων και θα δημοσιεύσουμε τα έγγραφα το συντομότερο δυνατό. Λόγω του τεράστιου όγκου του υλικού, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικές ακόμη εβδομάδες. Το υπουργείο θα συνεχίσει να συμμορφώνεται πλήρως με την ομοσπονδιακή νομοθεσία και την οδηγία του προέδρου Τραμπ για τη δημοσίευση των αρχείων», συνέχισε η ανάρτηση.

Η ανακοίνωση της Τετάρτης έρχεται μετά από μια εβδομάδα αποσπασματικών δημοσιεύσεων των αρχείων που αφορούν στην υπόθεση Επστάιν.

Η προθεσμία για την δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων ήταν η Παρασκευή και το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε έναν τεράστιο όγκο εγγράφων. Ακολούθησε μια ακόμη δημοσίευση νωρίς το Σάββατο και μια ακόμη σημαντική δημοσίευση την Τρίτη, η οποία περιείχε αρκετές αξιοσημείωτες αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ.

Κάποιοι έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις βαριές και φαινομενικά τυχαίες διαγραφές που προστάτευσαν τους συνεργάτες του Επστάιν από τον έλεγχο ενώ άλλοι έχουν εκφράσει την οργή τους για το ανεπαρκώς διαγραμμένο υλικό που αποκάλυψε πληροφορίες των θυμάτων.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης είναι το γραφείο που διερεύνησε και απήγγειλε κατηγορίες στον Επστάιν το 2019 και ακολούθησε η δίωκή του για εμπορία ανθρώπων κατά της συνεργάτιδάς του, Γκισλέιν Μάξγουελ, το 2021.