Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με καταιγίδες και στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές.

Ωστόσο, ο καιρός προς το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση με ψυχρές αέριες μάζες να μπαίνουν στη χώρα μας και τα χιόνια να κατεβαίνουν σε χαμιλότερα υψόμετρα. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, «μας έρχονται πολικές αέριες μάζες από την περιοχή της βόρειας Ευρώπης. Μετά και το πέρασμα αυτών των κακοκαιριών, θα επικρατήσει ένα ατμοσφαιρικό βουνό προς την περιοχή της βορειοδυτικής Ευρώπης και θα ωθήσει πολικής προέλευσης μάζες οι οποίες θα φθάσουν μέχρι και τη χώρα μας με αποτέλεσμα στην αλλαγή της χρονιάς, τα χιόνια να κατέβουν σε χαμηλό υψόμετρο.

Δεν αποκλείεται ακόμη και στην Αττική να έχουμε χιονοεκπλήξεις στην αλλαγή του χρόνου. Όσοι αναμένεται να κινηθούν να ειναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Είναι σίγουρο οτι θα κατέβει το κρύο προς το τέλος του έτους. Ακόμη όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το θέμα των χιονοπτώσεων και προφανώς οι όποιες ανακοινώσεις βγουν για χιονοπτώσεις, θα βγουν την τελευταία στιγμή».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το windy, η ημέρα που φαίνεται πως η «κρύα» αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από το Σάββατο με ψυχρές αέριες μάζες να ρίχνουν κατά πολύ την θερμοκρασία. Από την Κυριακή το βράδυ χιόνια αναμένεται να πέσουν και σε χαμηλά υψόμετρα της Ηπείρο, της δυτικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Δευτέρα τα χιόνια θα κατέβουν νοτιότερα με το windy να δείχνει χιονοπτώσεις σε Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Πελοπόννησο.