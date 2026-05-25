Οι τέσσερις ταινίες που θα δούμε εντελώς δωρεάν πάνω στο γρασίδι.

Για ακόμα μια χρονιά, το Πάρκο Ελευθερίας μετατρέπεται σε θερινό σινεμά, ελεύθερο για όλους και όλες, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

H μαγεία της μεγάλης οθόνης μεταφέρεται στο γρασίδι του Πάρκου Ελευθερίας, τιμώντας τις καλύτερες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Για τέσσερις ολόκληρες νύχτες, το πάρκο μεταμορφώνεται σε μια δροσερή υπαίθρια αίθουσα προβολών, προσκαλώντας το κοινό να αφεθεί στη γοητεία της έβδομης τέχνης.

Κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, με τις προβολές να ξεκινούν καθημερινά στις 21:00, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ιστορίες που καθρεφτίζουν το δικό μας παρόν και παρελθόν, μέσα από μια επιλογή ταινιών που αγαπήθηκαν. Πάρτε θέση στο γρασίδι και ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταξίδι που μας θυμίζει γιατί το καλοκαίρι στην Αθήνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θέαση μιας καλής ταινίας κάτω από τα αστέρια.

Η είσοδος τις προβολές είναι δωρεάν.

Πρόγραμμα προβολών

Δευτέρα 25/05: Οι Άγριες Μέρες μας, Βασίλης Κεκάτος, 2025

Ένα road movie ενηλικίωσης μιας ολόκληρης γενιάς, που ακολουθεί ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν την ελευθερία, τη σύνδεση και έναν τρόπο να ανήκουν κάπου. Μέσα από την περιπλάνηση μιας παρέας στη σύγχρονη πραγματικότητα, ξετυλίγονται τα θέματα της φτώχειας, της εσωτερικής ωρίμανσης και της μικρής επανάστασης που γεννά η συλλογικότητα.

Τρίτη 26/05: Ισοβίτες, Θόδωρος Μαραγκός, 2008

Μια ανατρεπτική πολιτική κωμωδία που καυτηριάζει τις κοινωνικές παθογένειες της Ελλάδας. Μέσα από το ιδιαίτερο χιούμορ του Μαραγκού, η ταινία παρακολουθεί τους ήρωές της σε μια προσπάθεια να σπάσουν τα δεσμά των δικών τους «ισοβίων» περιορισμών, προσφέροντας γέλιο αλλά και τροφή για σκέψη.

Τετάρτη 27/05: Άφτερλωβ, Στέργιος Πάσχος, 2016

Ένα μετα-ερωτικό κλείσιμο λογαριασμών. Ένα ζευγάρι που έχει χωρίσει κλείνεται σε μια πολυτελή βίλα για να λύσει τις διαφορές του. Μια φρέσκια, αστεία και ταυτόχρονα μελαγχολική ιστορία για το τι συμβαίνει όταν ο έρωτας τελειώνει, αλλά η ανάγκη για επικοινωνία παραμένει.

Πέμπτη 28/05: Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, Αλέκος Σακελλάριος, 1963

Το κλασικό αριστούργημα της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Θανάσης Βέγγος, σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας, προσπαθεί να επιβιώσει αλλάζοντας το ένα επάγγελμα μετά το άλλο, προσφέροντας στιγμές απείρου κάλλους και αγνού γέλιου που παραμένουν αξεπέραστες μέχρι σήμερα.