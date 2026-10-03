«Χρόνιες ελλείψεις» στη Γάζα. Ο ΠΟΥ ζητά απρόσκοπτη είσοδο ιατρικής βοήθειας.

Το σύστημα που επιτρέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του Ισραήλ είναι ανεπαρκές, εκτίμησε χθες Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κάνοντας λόγο για «χρόνιες ελλείψεις» σε ιατρικά εφόδια.

Η Ράινχίλντε βαν ντε Βέερντ, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στα παλαιστινιακά εδάφη, εκτίμησε ότι η υγειονομική κατάσταση στη Γάζα παραμένει «απολύτως καταστροφική», καθώς κανένα από τα νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα δεν λειτουργεί πλήρως.

«Δεν εισέρχεται επαρκής ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και σίγουρα όχι αρκετή προκειμένου να επιτραπεί μια σημαντική επέκταση και αποκατάσταση των υπηρεσιών υγείας», δήλωσε η βαν ντερ Βέερντ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, μιλώντας από την Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την ίδια, το σύστημα αδειοδότησης του Ισραήλ για την είσοδο ιατρικών και άλλων ανθρωπιστικών προμηθειών στη Γάζα αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες της συμφόρησης. «Είναι επίπονο, χρονοβόρο και δεν εγγυάται ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα», σχολίασε.

Μεγάλες ποσότητες ιατρικών εφοδίων αναμένουν για να λάβουν την έγκριση από το Ισραήλ για να εισέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα κατά μέσο όρο 74 ημέρες, διευκρίνισε η βαν ντερ Βέερντ, σημειώνοντας ότι αν δεν δοθεί η άδεια, «τότε ξεκινάμε αυτή τη μακρά και επίπονη διαδικασία από την αρχή».

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Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν επιτρέπει την είσοδο στη Γάζα υλικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτικούς σκοπούς, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι ετοιμάζει νέες επιθέσεις εναντίον του.

Η βαν ντερ Βέερντ επεσήμανε ότι μεταξύ των ιατρικών εφοδίων με το μικρότερο ποσοστό έγκρισης από τις ισραηλινές αρχές είναι τυποποιημένα κιτ υγειονομικού υλικού που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, ενώ τα μηχανήματα ακτινογραφιών, ο εξοπλισμός αποστείρωσης και τα ανταλλακτικά για σαρωτές και άλλον απαραίτητο εξοπλισμό «απορρίπτονται συστηματικά».

«Έχουμε ανάγκη την απρόσκοπτη και προβλέψιμη είσοδο ανθρωπιστικών και ιατρικών εφοδίων στη Γάζα σε μεγάλη κλίμακα», υπογράμμισε.

Η εκπρόσωπος του ΠΟΥ ζήτησε να ανοίξουν επιπλέον σημεία διέλευσης και να εκδοθούν «σαφείς οδηγίες» για τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις των ισραηλινών αρχών.

Ο πόλεμος στη Γάζα πυροδοτήθηκε από την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ το 2023, από την οποία σκοτώθηκαν 1.221 άνθρωποι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Η μαζική ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ακολούθησε μετέτρεψε το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας σε ερείπια και προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 74.000 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα.