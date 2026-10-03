Πώς θα κινηθούν οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες.

Συνεχίζεται η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τις αρχές να βρίσκονται επί ποδός. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, έχουν δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ στα Φέρμα Ιεράπετρας στήθηκε επιχείρηση για την παροχή βοήθειας σε τέσσερα άτομα γερμανικής υπηκοότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε μετά από κλήση στο 112, πως είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων. Αφού έγινε ο άμεσος γεωεντοπισμός τους, κινητοποιήθηκαν 5 Πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

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Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής και τα ξημερώματα του Σαββάτου την Ανατολική Κρήτη, που βρίσκεται εν μέσω κακοκαιρίας, η οποία συνεχίζεται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ήταν επί ποδός, χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα Φέρμα, είτε μέσα από οχήματα που βρέθηκαν σε σημεία με υψηλή στάθμη νερού, είτε μέσα από οικίες ή και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας» ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, που πρόσθεσε ότι μεταξύ άλλων χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά μεταφέρθηκε στον Κουτσουρά και από εκεί για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο.

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«Τελευταία επιχείρηση λίγο νωρίτερα, ήταν ένα ζευγάρι Ελβετών που είχαν ανησυχήσει από τις ποσότητες νερού» τόνισε ο κ. Κουγιουμουτζάκης, συμπληρώνοντας ότι στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους. Όπως τόνισε, εκτός από τα Φέρμα, προβλήματα μεταξύ άλλων καταγράφονται στην περιοχή από τα Αχλιά και μέχρι τον Κουτσουρά.

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Επίσης όπως ανέφερε έχει σημειωθεί καθίζηση του οδικού δικτύου στο ύψος της Αγιάς Φωτιάς, ενώ στο δρόμο Ιεράπετρα-Σητεία ο δρόμος έχει κλείσει στα Φέρμα, ενώ στο δρόμο Σητεία -Ιεράπετρα είναι κλειστός από το ύψος του Κουτσουρά. «Παρακαλούμε τους πολίτες, να ακολουθούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί το φαινόμενο» πρόσθεσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας.

Ρόδος: Σε πλήρη επιφυλακή υπηρεσίες κι εθελοντικές ομάδες

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής, καθώς τα Δωδεκάνησα βρίσκονται σε πορτοκαλί ετοιμότητα λόγω του ενδεχομένου εκδήλωσης ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, η πρώτη πρωινή βροχόπτωση, η οποία κατά τόπους ήταν ιδιαίτερα έντονη τόσο στην πόλη της Ρόδου όσο και σε άλλες περιοχές του νησιού, δεν προκάλεσε προβλήματα.

Οι υπηρεσίες του Δήμου, ωστόσο, παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ έχουν τεθεί σε λειτουργία και τα φυλάκια της Πολιτικής Προστασίας. Τα στελέχη της υπηρεσίας πραγματοποιούν περιπολίες σε διάφορα σημεία του νησιού, ελέγχοντας μεταξύ άλλων φρεάτια και περιοχές στις οποίες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν προβλήματα από έντονη βροχόπτωση. Ο κ. Θωμάτος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισήμανε ότι ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην ηλεκτρική δραστηριότητα που συνοδεύει τις καταιγίδες.

Όπως εξήγησε, οι κεραυνοί αποτελούν έναν πρόσθετο κίνδυνο, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν εστίες πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε δασικές και αγροτικές περιοχές. Για τον λόγο αυτό, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του νησιού και θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη σήμερα Σάββατο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων από αργά τη νύχτα.

β) (πορτοκαλί προειδοποίηση) Στα Δωδεκάνησα (κυρίως τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα Σάββατο το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής.

2.Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

Η πρόγνωση του καιρού

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη έως τις βραδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένηση από ΟΓΙΚΗ το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.