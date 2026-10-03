Δεν έκαναν ούτε ένα ρεπορτάζ ούτε για τα Τέμπη παρά τις καταγγελίες, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βέλαζαν τα αμνοερίφια έως τις Βρυξέλλες, ούτε και για το όργιο των παράνομων κλινικών και ιατρείων της «κβαντικής» και «σαμανικής» ιατρικής. Όλα κατόπιν τραγωδίας.

Ολοφύρονται και τραβάνε τα μαλλιά τους τα κανάλια. Αποκαλύπτουν παράνομες κλινικές και «κβαντικούς» ιατρούς που λυμαίνονται τις τσέπες εκατοντάδων ασθενών, παίζοντας κυριολεκτικά με την υγεία μας και τη ζωή μας.

Ορισμένα έχουν μετατρέψει τον φόνο του Μαζωνάκη και σε καθημερινή σαπουνόπερα..

Όμως όλα αυτά κατόπιν τραγωδίας. Τόσα χρόνια τα λεγόμενα σοβαρά κανάλια δεν έκαναν την δουλειά τους ως όφειλαν. Δεν έκαναν δημοσιογραφική έρευνα και ρεπορτάζ, ώστε να αποκαλύψουν όλα αυτά που τώρα καταγγέλλουν εκ των υστέρων.

Δεν έφεραν στο φως της δημοσιότητας τα εγκλήματα και τους κινδύνους για τον κόσμο και δεν αναζήτησαν τους υπεύθυνους που επέτρεπαν όλα αυτά.

Ούτε ένα ρεπορτάζ δεν έκαναν! (ούτε ένα αριθμ 1).

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Δεν ήξεραν; Ας ρωτούσαν κάποιον αληθινό δημοσιογράφο(!)

Δεν έκαναν ούτε ένα ρεπορτάζ ούτε για τα Τέμπη παρά τις καταγγελίες, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βέλαζαν τα αμνοερίφια έως τις Βρυξέλλες, ούτε και για το όργιο των παράνομων κλινικών και ιατρείων της «κβαντικής» και «σαμανικής» ιατρικής. Όλα κατόπιν τραγωδίας.

Στην εποχή μας εμείς οι παλαιότεροι ξετινάζαμε τα πάντα με μοναδικό εργαλείο τα πόδια μας, την ζωντανή παρουσία μας και ένα σταθερό τηλέφωνο, όπου το βρίσκαμε. Άντε και ένα Φαξ. Δεν είχαμε την ΑΙ και ολόκληρο τον πλανήτη στα χέρια μας μέσα από το κινητό μας.

Τώρα στα κανάλια πέφτουν από τα σύννεφα ενώ είναι εξίσου υπεύθυνοι με κάθε θεσμικό αρμόδιο. Αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους ως όφειλαν, αν είχαν φέρει στο φως αυτήν την αγοραία κανονικότητα και είχαν ενημερώσει τον κόσμο, μπορεί να μην είχε πεθάνει ο Μαζωνάκης, ούτε και θα κινδύνευε η ζωή εκατοντάδων άλλων. Τελικά την δική τους δουλειά την έκανε με τον θάνατό του ο Μαζωνάκης. Τόσο απλά!

Πολλές φορές η σιωπή είναι μεγαλύτερο έγκλημα και από το ψέμα και την παραπληροφόρηση. Ωστόσο, αυτή η σιωπή αποκαλύπτει και την βαθιά διάβρωση της κυρίαρχης ενημέρωσης. Είτε αποκαλύπτοντας τον «πετσωμένο» χαρακτήρα της, είτε αφομοιώνοντας στα σπλάχνα της την ιερή νεοφιλελεύθερη εντολή. Δεν ακουμπάμε ποτέ την αγορά, ακόμα και αν σκοτώνει..

(Ο Τάκης Ψαρίδης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας)