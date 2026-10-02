Η απόφασης ανάκλησης πάρθηκε καθώς περιέχει απαγορευμένη ουσία – Τι να προσέξετε αν την εχετε προμηθευτεί.

Ενημέρωση για την ανάκληση βαφής μαλλιών για άνδρες που έχει διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά γνωστοποιήθηκε μέσω του δελτίου για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) λόγω της παρουσίας απαγορευμένης χημικής ουσίας στη σύνθεσή του.

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, στη βαφή εντοπίστηκε octamethylcyclotetrasiloxane (D4). Η συγκεκριμένη ουσία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κοινοποίηση επισημαίνεται ότι το D4 είναι ουσία με πολύ μεγάλη παραμονή στο περιβάλλον και δυνατότητα βιοσυσσώρευσης, ενώ υπάρχουν επίσης ανησυχίες σχετικά με την αναπαραγωγική τοξικότητά της. Για τον λόγο αυτό, το προϊόν κρίθηκε ότι δεν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα καλλυντικά προϊόντα.

Ποιο προϊόν αφορά η ανάκληση

Πρόκειται για την ανδρική βαφή μαλλιών Renée Blanche for Men, 3N – Σκούρο Καστανό (Chatain Foncé), με κώδικα EAN 8006569001719. Στο σετ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, γάντια, λευκό πλαστικό φιαλίδιο με το οξειδωτικό, σωληνάριο με την κρέμα βαφής, καθώς και προϊόντα περιποίησης μετά τη βαφή. Το προϊόν διακινήθηκε και μέσω διαδικτύου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους καταναλωτές στην Ελλάδα, καθώς το συγκεκριμένο προϊόν πωλείται και σε ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τη συγκεκριμένη βαφή καλό είναι να μην τη χρησιμοποιήσουν μέχρι να επιβεβαιώσουν ότι δεν εμπίπτει στην ανάκληση και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του πωλητή ή του εισαγωγέα σχετικά με την επιστροφή της.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τη συγκεκριμένη βαφή θα πρέπει να ελέγξουν την ονομασία και κυρίως τον κωδικό 8006569001719, καθώς και να επικοινωνήσουν με το σημείο αγοράς για τις διαθέσιμες οδηγίες επιστροφής ή αντικατάστασης.