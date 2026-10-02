Ο κεντροαριστερός συνασπισμός της Άντερσον κέρδισε 176 έδρες έναντι 173 για τον κεντροδεξιό συνασπισμό του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον στις εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Σουηδίας ζήτησε σήμερα από την Μαγκνταλένα Άντερσον, την επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος, να προσπαθήσει και πάλι να σχηματίσει μια νέα κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι η ίδια δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή υποστήριξη για να το πράξει.

Ο κεντροαριστερός συνασπισμός της Άντερσον κέρδισε 176 έδρες έναντι 173 για τον κεντροδεξιό συνασπισμό του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον στις εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου, όμως τα τέσσερα κόμματα που κέρδισαν διαφωνούν όσον αφορά το σε ποιον θα πρέπει να επιτραπεί να συμμετάσχει στη νέα κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση της Άντερσον τη Δευτέρα ακολούθησε την απόφαση του Αριστερού Κόμματος το σαββατοκύριακο να υποστηρίξει έναν υποψήφιο του Μετριοπαθούς Κόμματος για την προεδρία του κοινοβουλίου. Η Άντερσον είπε πως η απόφαση αυτή υπονόμευσε την προσπάθειά της να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Αντρέας Νόρλεν δήλωσε σήμερα ότι οι πολιτικές και κοινοβουλευτικές συνθήκες είναι σήμερα οι ίδιες με αυτές που υφίσταντο όταν η Άντερσον είχε πάρει για πρώτη φορά την εντολή.

«Είναι ακριβώς το ίδιο εκλογικό αποτέλεσμα, η ίδια κατανομή εδρών και τα ίδια κόμματα που την ορίζουν ως την υποψήφιά τους για την πρωθυπουργία ... έτσι είναι εύλογο η ίδια να επαναλάβει τις διερευνητικές συνομιλίες της», δήλωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Άντερσον θα πρέπει να ενημερώσει τον πρόεδρο του κοινοβουλίου για την έκβαση των προσπαθειών της στις 12 Οκτωβρίου ή να ζητήσει παράταση.

Αν η Άντερσον ζητήσει παράταση, θα πρέπει να συζητηθεί η διάρκειά της, δήλωσε ο Νόρλεν. Μια ψηφοφορία στο κοινοβούλιο θα λάβει οπωσδήποτε χώρα μετά τη δεύτερη προσπάθειά της, πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι ο Κρίστερσον θα αντιμετωπίσει λιγότερα εμπόδια για να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς χρειάζεται να κερδίσει την υποστήριξη τουλάχιστον ενός κεντροαριστερού κόμματος, διατηρώντας παράλληλα την υποστήριξη των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών.