Τι υποστηρίζουν οι επικριτές του σχεδίου για τα ΜΜΕ που προωθείται από την κυβέρνηση της Τσεχίας, μέσω των διαδηλώσεων που πραγματοποίησαν.

Χιλιάδες Τσέχοι βρέθηκαν στους δρόμους της Πράγας την Κυριακή (15/11) διαμαρτυρόμενοι για την ανεξαρτησία των ΜΜΕ στην Τσεχία. Ειδικότερα, πάνω από 200.000 άτομα συμμετείχαν στη διαμαρτυρία κατά ενός σχεδίου της κυβέρνησης που προβλέπει την κατάργηση του τέλους υπέρ των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και τη μεταφορά της χρηματοδότησής τους στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η συγκεκριμένη κίνηση θα βάλει ταφόπλακα στην ανεξαρτησία και τη βιωσιμότητα των εν λόγω μιντιακών φορέων. Μάλιστα, οι διοργανωτές αναφέρουν ότι η συμμετοχή στην σημερινή συγκέντρωση ξεπέρασε μια αντικυβερνητική διαδήλωση όπου συμμετείχαν άνω των 200.000 ατόμων τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επικριτές έχουν συγκρίνει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μέσα ενημέρωσης με τις αλλαγές στην Ουγγαρία υπό τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος δημιούργησε μια σειρά από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Κόμματα της αντιπολίτευσης και ομάδες πολιτών επέκριναν επίσης την κυβέρνηση για την βιαστική έγκριση του αρχικού νομοσχεδίου στη μέση της νύχτας τον Οκτώβριο, καλώντας τον κυβερνώντα συνασπισμό να τον ανακαλέσει.

«Μια εκλεγμένη κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να κυβερνά, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να διαλύει τους δημοκρατικούς θεσμούς», δήλωσε ο Μίκουλας Μινάρ, πρόεδρος της αστικής ομάδας Milion Chvilek (Ένα Εκατομμύριο Στιγμές) που οργάνωσε τη διαμαρτυρία της Κυριακής.