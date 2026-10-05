Αν και καταψηφίστηκε στο ΑΠΥΣΔΕ η πρόταση για την καθαίρεση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου η διευθύντρια της Β/θμιας Εκπαίδευσης επιμένει να τον θέτει στο στόχαστρο έρευνας.

Τις τελευταίες μέρες επικρατούσε αναβρασμός στην εκπαιδευτική κοινότητα της Χίου καθώς ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου του νησιού, Τάσος Κουτσοδόντης βρέθηκε στο στόχαστρο παραπομπής με απόφαση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το ερώτημα της παύσης από τα καθήκοντά του, λόγω «πλημμελούς άσκησης καθηκόντων». Από την στιγμή που έγινε γνωστή η υπόθεση ξεσηκώθηκε ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης και στήριξης του διευθυντή που έχει ξεχωρίσει για το εκπαιδευτικό του έργο και χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης και αγάπης της σχολικής κοινότητας. Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές τονίζουν ότι ο κ. Κουτσοδόντης διώκεται για τυπικά ζητήματα γραφειοκρατικού χαρακτήρα, και αιτιάσεις που δεν έχουν κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα στην λειτουργία του σχολείου τονίζοντας ότι πρόκειται για στοχοποίηση της δράσης ενός εκπαιδευτικού που μόνο καλό έχει προσφέρει στην εν γένει λειτουργία του σχολείου και είναι πάντα δίπλα στους μαθητές.

Τον έβαλαν στο στόχαστρο, αλλά δεν έμεινε μόνος – Μαθητές και γονείς στο πλευρό του διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Χίου αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει δημόσια. Και το έκανε με μια μακροσκελή ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζει από την αρχή ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της διοικητικής διαδικασίας και σέβεται απόλυτα τον θεσμικό ρόλο των αρμόδιων οργάνων. Οι γονείς δεν υποστηρίζουν ότι μπορούν να κρίνουν μια διαδικασία την οποία δεν γνωρίζουν. Υποστηρίζουν, όμως, ότι υπάρχει κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά, ην καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη φοίτηση των παιδιών τους. Και αυτή η εμπειρία, όπως αναφέρουν, τους οδήγησε να εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους στον διευθυντή. Οι γονείς περιγράφουν ένα σχολείο που, κατά την εμπειρία τους, τα τελευταία χρόνια έχει διαγράψει μια σημαντική και ανοδική πορεία. Ένα σχολείο που έχει ενισχύσει την παρουσία και την εξωστρέφειά του, έχει γίνει περισσότερο ζωντανό, δημιουργικό και ανοιχτό στην κοινωνία και έχει καταφέρει να αποκτήσει μια ξεχωριστή θέση στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της Χίου. Όλα αυτά, όπως τονίζουν, έχουν επιτευχθεί παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα Μουσικό Σχολείο. Η απόσταση από το κέντρο της πόλης, οι περιορισμένοι χώροι, τα κτηριακά προβλήματα, οι ανάγκες που δημιουργεί η ίδια η φύση της μουσικής εκπαίδευσης και οι περιορισμένοι πόροι συνθέτουν ένα δύσκολο καθημερινό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, οι γονείς υποστηρίζουν ότι το σχολείο έχει καταφέρει να προχωρήσει και να εξελιχθεί, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα «στολίδι για τη Χίο».

Στην ανακοίνωσή τους οι γονείς μιλούν και για τον ίδιο τον διευθυντή. Τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο εργατικό, συνεργάσιμο και διαθέσιμο, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, ακούει, συζητά και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν. Αναφέρονται στη συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια με τη διεύθυνση του σχολείου και υπογραμμίζουν ότι κοινός στόχος υπήρξε η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και, πάνω απ’ όλα, το καλό των παιδιών σύμφωνα με το alithia.gr. Γι’ αυτό και τόνισαν ανοιχτά ότι θεωρούν χρέος τους να εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους στον διευθυντή και να υπερασπιστούν, μέσα από τη δική τους καθημερινή εμπειρία, όσα έχουν δει να χτίζονται όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ζητούν να υποκαταστήσουν την κρίση των αρμόδιων οργάνων αλλά να ακουστεί και η φωνή της σχολικής κοινότητας.

Ψήφισμα συμπαράστασης της ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ (3/10/2026) στον Τάσο Κουτσοδόντη

Η Γενική Συνέλευση Προέδρων της ΟΛΜΕ της 3.10.2026 δηλώνει την συμπαράστασή της στον Τάσο Κουτσοδόντη. Το διαχρονικό και δημιουργικό αποτύπωμα που έχει παραγάγει το Μουσικό Σχολείο Χίου είναι έχει διαχυθεί στη γειτονική, την εθνική αλλά και τη διεθνή κοινωνία. Είναι δημιούργημα του εξαιρετικού εκπαιδευτικού προσωπικού που στο πέρασμα του χρόνου υπηρέτησε και υπηρετεί εκεί. Αρωγός της όλης παιδαγωγικής διαδικασίας το μαθητικό δυναμικό και οι οικογένειες αυτών. Καπετάνιος τα τελευταία 15 χρόνια ο Διευθυντής του Αναστάσιος (Τάσος) Κουτσοδόντης που έχει ταυτιστεί με τον όρο Μουσικό Σχολείο Χίου.

Δυστυχώς σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου εξετάζεται η καθαίρεση του κατόπιν σχετικής πρότασης που διαβιβάστηκε από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Μέχρι σήμερα έχει ταχθεί στο πλευρό του Τάσου Κουτσοδόντη ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου (23 εκπαιδευτικοί έχουν υπογράψει σχετικό κείμενο συμπαράστασης), σύσσωμος ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, παρελθόντα μέλη αυτού, απόφοιτοι/τες μαθητές/τριες του σχολείου και λοιποί φορείς. Για άλλη μια φορά η διοίκηση εκμεταλλευόμενη το νόμο 4823/21 βάζει στο στόχαστρο έναν συνάδελφο και επιχειρεί να τον καθαιρέσει από τη θέση ευθύνης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η αλληλεγγύη στην πράξη, αποτελεί συλλογική υπεράσπιση απέναντι στην αυθαιρεσία, είναι η έμπρακτη διαβεβαίωση ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος απέναντι στη διοίκηση. Για το λόγο αυτό η ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ στέκεται αλληλέγγυα στο πλευρό του συναδέλφου μας Τάσου Κουτσοδόντη και απαιτεί την απαλλαγή του από τις κατηγορίες και την πλήρη δικαίωσή του. Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ.

Καταψηφίστηκε στο ΑΠΥΣΔΕ η καθαίρεση Κουτσοδόντη

Υπό το πρίσμα αυτό των δεδομένων σήμερα το ΑΠΥΣΔΕ απέρριψε την πρόταση για την παύση από τα καθήκοντά του διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου, Τάσου Κουτσοδόντη. Η πρόταση, η οποία είχε κατατεθεί από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου και συνοδευόταν από πολυσέλιδη αναφορά, τέθηκε προς εξέταση στη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ στη Μυτιλήνη και τελικά καταψηφίστηκε με τρεις ψήφους κατά και δύο υπέρ.

Eμμένει η διευθύντρια στην απόφαση δίωξης

Με τη φράση « Ο κ.Κουτσοδόντης δεν μπορεί να συναιρέσει το σχολείο, δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ως διοικητικός στέλεχος, γιατί ένας διευθυντής αυταρχικός και κακοποιητικός μόνο ζημιά μπορεί να κάνει στο σχολείο», έκλεισε την συνέντευξη τύπου η Διευθύντρια της Β/θμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου. Η ίδια, προσκάλεσε σε συνέντευξη αμέσως μετά την απόφαση του ΑΠΥΣΔΕ, όπου με 3 ψήφους κατά και 2 υπέρ, καταψηφίσθηκε η εισήγησή της και ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Χίου Τάσος Κουτσοδόντης παραμένει στη θέση του.

Η κ Βλυσίδου στην συνέντευξη της ξεκαθάρισε ότι « κατηγορητήριο δεν υπάρχει. Υπάρχουν διοικητικές διαπιστώσεις και όλες βασίζονται σε επίσημα έγγραφα, στο αρχείο του σχολείου, στο MySchool και στα πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τρόπο τήρησης και αρχειοθέτησης των πρακτικών του Μουσικού Σχολείου, τον οποίο χαρακτήρισε μη σύννομο, υποστηρίζοντας ότι ο διευθυντής είχε καθοριστικό ρόλο στην τελική σύνταξή τους και ότι πολλά πρακτικά παρέμεναν ανυπόγραφα σύμφωνα με το alithia.gr.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε από την Δ/ντρια Β/θμιας και στην διαδικασία τμημάτων ένταξης, εκτιμώντας ότι παιδιά που χρειάζονταν εκπαιδευτική υποστήριξη στερήθηκαν αυτή τη δυνατότητα, ενώ μετέφερε μαρτυρίες εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να ασκούνταν πίεση σε καθηγητές για χαμηλή βαθμολόγηση μαθητών. Παράλληλα αναφέρθηκε και σε περιστατικά μαθητών που, όπως είπε, είχαν δεχθεί έντονη ψυχολογική πίεση για να αποχωρήσουν από το σχολείο ,περιγράφοντας και προσωπική εμπειρία με μαθήτρια της Γ' Λυκείου, η οποία, όπως είπε, έφθασε στο σημείο να ζητήσει μετεγγραφή λόγω της πίεσης που αισθανόταν.

Ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο του ελέγχου αφορά, σύμφωνα με τη ίδια, την κατανομή διδακτικών ωρών στους καθηγητές μουσικής παιδείας ενώ κλείνοντας, η κ. Βλυσίδου κατέστησε σαφές ότι θεωρεί την υπόθεση διοικητικά ανοιχτή, επισημαίνοντας ότι κανείς από όσους καταψήφισαν την εισήγηση της δεν αιτιολόγησε την ψήφο του. «Τα στοιχεία δεν «μπαίνουν στο αρχείο», και ο έλεγχος πρόκειται να συνεχιστεί τόσο σε σχέση με το Μουσικό Σχολείο όσο και ευρύτερα ως προς την τήρηση των διοικητικών διαδικασιών στις σχολικές μονάδες, ξεκαθάρισε η Δ/ντρια Β/θμιας εκπαίδευσης Χίου.