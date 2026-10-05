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Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται σεβασμό, εμπιστοσύνη, αξιοπρέπεια, ουσιαστική στήριξη και συνθήκες που του επιτρέπουν να επιτελεί το παιδαγωγικό του έργο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών δεν είναι μόνο ημέρα τιμής και αναγνώρισης. Είναι και μια ευκαιρία να αναρωτηθούμε πώς αντιμετωπίζει η Πολιτεία τον άνθρωπο που καλείται καθημερινά να διαμορφώσει το μέλλον της κοινωνίας.

Ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια και εθιμοτυπικές ευχές. Χρειάζεται σεβασμό, εμπιστοσύνη, αξιοπρέπεια, ουσιαστική στήριξη και συνθήκες που του επιτρέπουν να επιτελεί το παιδαγωγικό του έργο.

Η διαρκής γραφειοκρατική επιβάρυνση, η συσσώρευση ευθυνών, η αμφισβήτηση του επαγγελματικού του ρόλου και η αντιμετώπισή του περισσότερο ως εκτελεστή διαδικασιών παρά ως επιστήμονα και παιδαγωγού δεν μπορεί να αποτελούν το μέλλον της εκπαίδευσης.

Η απαξίωση των εκπαιδευτικών πρέπει επιτέλους να σταματήσει.

Γιατί χωρίς εκπαιδευτικούς που αισθάνονται ότι η Πολιτεία τούς εμπιστεύεται και τους στηρίζει, δεν μπορεί να υπάρξει σχολείο με ποιότητα, όραμα και προοπτική.

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Τιμούμε τον εκπαιδευτικό όχι με λόγια, αλλά με πράξεις.

Τηλέμαχος Κουντούρης

Τέως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης