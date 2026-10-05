Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών δεν είναι μόνο ημέρα τιμής και αναγνώρισης. Είναι και μια ευκαιρία να αναρωτηθούμε πώς αντιμετωπίζει η Πολιτεία τον άνθρωπο που καλείται καθημερινά να διαμορφώσει το μέλλον της κοινωνίας.
Ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια και εθιμοτυπικές ευχές. Χρειάζεται σεβασμό, εμπιστοσύνη, αξιοπρέπεια, ουσιαστική στήριξη και συνθήκες που του επιτρέπουν να επιτελεί το παιδαγωγικό του έργο.
Η διαρκής γραφειοκρατική επιβάρυνση, η συσσώρευση ευθυνών, η αμφισβήτηση του επαγγελματικού του ρόλου και η αντιμετώπισή του περισσότερο ως εκτελεστή διαδικασιών παρά ως επιστήμονα και παιδαγωγού δεν μπορεί να αποτελούν το μέλλον της εκπαίδευσης.
Η απαξίωση των εκπαιδευτικών πρέπει επιτέλους να σταματήσει.
Γιατί χωρίς εκπαιδευτικούς που αισθάνονται ότι η Πολιτεία τούς εμπιστεύεται και τους στηρίζει, δεν μπορεί να υπάρξει σχολείο με ποιότητα, όραμα και προοπτική.
Τιμούμε τον εκπαιδευτικό όχι με λόγια, αλλά με πράξεις.
Τηλέμαχος Κουντούρης
Τέως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης