Η εκδήλωση, που περιλάμβανε αγώνα δρόμου, συμβολικό περπάτημα και παράλληλες δραστηριότητες, έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες εθελοντικές πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας.

Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης «Ρόδος για τη Ζωή», με στόχο την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και την αποστολή μηνύματος ελπίδας και συμπαράστασης στους ανθρώπους που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.

Μια μεγάλη γιορτή εθελοντισμού, προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στη Ρόδο, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών κάθε ηλικίας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της καθιερωμένης διοργάνωσης «Ρόδος για τη Ζωή».

Από νωρίς το πρωί, η πλατεία Ελευθερίας, μπροστά από το Δημαρχείο, και οι γύρω δρόμοι γέμισαν από οικογένειες, παιδιά, νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες, που φορώντας τα χαρακτηριστικά πετρόλ μπλουζάκια της φετινής διοργάνωσης έδωσαν το δικό τους μήνυμα στήριξης στον αγώνα κατά του καρκίνου.

Η μεγάλη συμμετοχή δημιούργησε μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα, καθώς πολλοί από τους συμμετέχοντες περπάτησαν στη μνήμη αγαπημένων τους προσώπων που έχασαν τη μάχη με την ασθένεια, αλλά και προς τιμήν εκείνων που εξακολουθούν να αγωνίζονται ή κατάφεραν να την ξεπεράσουν.

Η εκδήλωση, που περιλάμβανε αγώνα δρόμου, συμβολικό περπάτημα και παράλληλες δραστηριότητες, έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες εθελοντικές πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο τη συμμετοχή πολιτών, συλλόγων, σχολείων και επιχειρήσεων.

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Στο επίκεντρο της φετινής προσπάθειας βρίσκεται η συγκέντρωση χρημάτων για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα ενισχύσει τις υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Η σημερινή κινητοποίηση ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς, με τους πολίτες της Ρόδου να αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η αλληλεγγύη μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική στήριξη σε ανθρώπους που δίνουν μικρές ή μεγάλες μάχες για τη ζωή.