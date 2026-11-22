Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας, με σχεδόν 200 χώρες να αδυνατούν να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Σε κρίσιμο σημείο έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις της 31ης Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), καθώς οι συνομιλίες στην Αττάλεια συνεχίζονται πέρα από την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσής τους, χωρίς να διαφαίνεται ακόμη ένας κοινά αποδεκτός συμβιβασμός.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας περιορίζονται «ώρα με την ώρα», εκφράζοντας την απογοήτευσή της για το περιεχόμενο του νέου σχεδίου απόφασης. Το μεγαλύτερο σημείο αντιπαράθεσης είναι η απουσία οποιασδήποτε σαφούς αναφοράς στην ανάγκη απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα.

Πιο συγκεκριμένα, την έντονη ανησυχία της ΕΕ εξέφρασε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου ο υπουργός Κλίματος και Ενέργειας της Ιρλανδίας, Ντάρα Ο' Μπράιεν, η χώρα του οποίου ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι πιθανότητες να εξασφαλίσει ο κόσμος μια συμφωνία μειώνονται ώρα με την ώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το προτεινόμενο κείμενο δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο φιλοδοξίας που απαιτεί η κλιματική κρίση.

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Η ευρωπαϊκή πλευρά θεωρεί ότι το σχέδιο δεν περιλαμβάνει τις αναγκαίες δεσμεύσεις για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και τον περιορισμό της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Νέο σχέδιο συμφωνίας χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα

Το νέο σχέδιο απόφασης παρουσιάστηκε την Κυριακή, δύο ημέρες μετά την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της διάσκεψης, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των συμμετεχόντων.

Το βασικό σημείο τριβής είναι ότι το κείμενο δεν περιλαμβάνει ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα. Αντί να προβλέπει νέες συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον περιορισμό της χρήσης τους, παραπέμπει σε προηγούμενες αποφάσεις του ΟΗΕ, στις οποίες είχε συμφωνηθεί η σταδιακή μετάβαση μακριά από αυτά.

Το νέο κείμενο διατηρεί, πάντως, τον στόχο του εξηλεκτρισμού της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ αναγνωρίζει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του ορίου του 1,5 βαθμού Κελσίου.

Παράλληλα, προτείνει την ταχύτερη ανάπτυξη τεχνολογιών απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, με στόχο να καταστεί δυνατή η μελλοντική αντιστροφή της υπέρβασης του συγκεκριμένου θερμοκρασιακού ορίου.

Οι πιέσεις από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες

Σύμφωνα με παρατηρητές των διαπραγματεύσεων, η Σαουδική Αραβία και άλλες μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες άσκησαν πιέσεις ώστε να μην περιληφθεί στο τελικό κείμενο σαφής αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.

Οι χώρες αυτές εμφανίζονται να προκρίνουν μια προσέγγιση που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις τεχνολογίες δέσμευσης και απομάκρυνσης άνθρακα, αντί για συγκεκριμένες δεσμεύσεις περιορισμού της χρήσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα.

Ο υπουργός Κλίματος του Τουβαλού, Μάινα Τάλια, σχολίασε χαρακτηριστικά τις δυσκολίες των συνομιλιών, λέγοντας ότι «φαίνεται πως διαπραγματευόμαστε με τους Σαουδάραβες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της COP31, Μουράτ Κουρούμ, εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ευρεία διάθεση για συμβιβασμό και ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, οι επανειλημμένες αναβολές της ολομέλειας δείχνουν πόσο δύσκολη παραμένει η επίτευξη συναίνεσης.

Στο τραπέζι και η χρηματοδότηση για την κλιματική προσαρμογή

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις αφορά τη χρηματοδότηση των φτωχότερων και περισσότερο ευάλωτων χωρών, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με το Reuters, προηγούμενο σχέδιο είχε περιλάβει πρόταση για χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ύψους 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αφαιρέθηκε από το μεταγενέστερο κείμενο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσθέτει ακόμη ένα πεδίο αντιπαράθεσης, καθώς πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ζητούν συγκεκριμένες οικονομικές δεσμεύσεις για την προστασία των κοινωνιών και των υποδομών τους από ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, ξηρασίες και άλλες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης.

Αντιδράσεις για τις τεχνολογίες απομάκρυνσης άνθρακα

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί και η πρόταση για επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών που απομακρύνουν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν την ανησυχία ότι η υπερβολική έμφαση σε αυτές τις λύσεις μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για τη συνέχιση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Οι επικριτές επισημαίνουν ότι πολλές από τις συγκεκριμένες τεχνολογίες παραμένουν ακριβές και δεν έχουν ακόμη αποδείξει ότι μπορούν να εφαρμοστούν στην κλίμακα που απαιτείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Η περιβαλλοντική οργάνωση 350.org άσκησε κριτική στο προτεινόμενο κείμενο, υποστηρίζοντας ότι η προώθηση της δέσμευσης άνθρακα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη άμεσης μείωσης των εκπομπών.

Το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου και οι κίνδυνοι για τον πλανήτη

Η COP31 πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το παγκόσμιο κλίμα.

Το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα αποτελεί βασικό στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού, η οποία υπογράφηκε το 2015.

Η υπέρβασή του συνδέεται με αυξημένους κινδύνους για την ένταση και τη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι παρατεταμένοι καύσωνες, οι ξηρασίες, οι καταστροφικές πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.

Οι νεότερες επιστημονικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του συγκεκριμένου στόχου, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για συντονισμένη διεθνή δράση.

COP31: Οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στην Αττάλεια, με την αυστραλιανή και την τουρκική προεδρία να επιχειρούν να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Οι αντιπροσωπείες καλούνται να εξετάσουν το νέο σχέδιο και να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, ενώ οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να βρεθεί συμβιβαστική λύση.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ενδεικτική της δυσκολίας των συνομιλιών: οι εγκαταστάσεις της διοργάνωσης αρχίζουν να αποσυναρμολογούνται, αλλά οι διαπραγματευτές εξακολουθούν να αναζητούν κοινό έδαφος.

Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τη διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και μια συμφωνία χωρίς σαφείς δεσμεύσεις για τα ορυκτά καύσιμα κινδυνεύει να θεωρηθεί ανεπαρκής από πολλές χώρες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό για το εάν η COP31 θα καταλήξει σε μια κοινά αποδεκτή απόφαση ή θα ολοκληρωθεί μέσα σε κλίμα διαφωνιών και αδιεξόδου.