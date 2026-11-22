Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Σειρά επισκέψεων σε θρησκευτικούς και πολιτιστικούς χώρους, καθώς και συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, περιλάμβανε η δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Ισραήλ.

Τις δραστηριότητές του γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τις επαφές και τους σταθμούς του προγράμματός του, από την ιστορική Ιερά Μονή των Αγίων Αρχαγγέλων στη Γιάφα μέχρι την Ιερουσαλήμ.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2124464666311045123}

Αναλυτικά:

«Η χθεσινή δεύτερη ημέρα της επισήμου επισκέψεως μου στο Ισραήλ είχε την παρουσία μας το πρωί στις εορτές στην Ιερά Μονή των Αγίων Αρχαγγέλων στην Ιόππη (Γιάφα) στο Tel Aviv. Εκεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός έχει φτιάξει ένα θαύμα, καθώς αναγέννησε σε λίγα χρόνια την ιστορική Μονή που είχε καταστραφεί.

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Μας υποδέχθηκαν οι επικεφαλείς των Ορθοδόξων, έπαιξαν ως και τον Εθνικό μας Ύμνο. Μεγάλη Τιμή τοὺς ευχαριστούμε.

Μετά επισκεφθήκαμε μέσα στο campus του Πανεπιστημίου του Tel Aviv, το ANU το Μουσείο του Εβραϊκού Λαού. Ένα υπέροχο μουσείο για την διαχρονική πορεία του Εβραϊκού λαού από την γη Χαναάν, στην διασπορά τους σε όλο τον κόσμο και τελικά την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ. Αξίζει να το επισκεφθείτε.

Το βράδυ φθάσαμε στην Ιερουσαλήμ και συναντήσαμε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο που μας έκανε την Τιμή να μας παραθέσει δείπνο. Την Ευλογία Του!».