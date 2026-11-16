Οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία ότι οι παρατεταμένες απουσίες θα έχουν αρνητικές συνέπειες σε χιλιάδες νέους.

Η σχολική φοίτηση μετατρέπεται σε όλο και μεγαλύτερη πρόκληση για χιλιάδες παιδιά στην Αγγλία, καθώς το έντονο άγχος, οι κρίσεις πανικού και οι δυσκολίες προσαρμογής κρατούν πολλούς μαθητές μακριά από τις σχολικές αίθουσες. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη απουσία από το σχολείο μπορεί να υπονομεύσει όχι μόνο το εκπαιδευτικό τους μέλλον, αλλά και τις προοπτικές ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

«Εφθανα στο σχολείο και έκανα εμετό»

Η 13χρονη Εύα δεν είχε πάει σχολείο για 15 μήνες, μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Περιγράφει ότι κάθε πρωί σηκωνόταν, προσπαθούσε να ετοιμαστεί για το σχολείο, αλλά τελικά ακινητοποιούνταν μπροστά στην εξώπορτα.

«Είναι σαν να υπάρχει ένα φυσικό εμπόδιο που δεν μπορείς να ξεπεράσεις και δεν μπορείς να κινηθείς», θυμάται.

«Αν κατάφερνα να μπω στο αυτοκίνητο, πηγαίναμε μέχρι το σχολείο. Συνήθως, είτε θα λιποθυμούσα είτε θα έκανα εμετό όσο καθόμασταν στο πάρκινγκ», προσθέτει.

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Η Εύα είναι ένα από τα χιλιάδες παιδιά στην Αγγλία που χάνουν περισσότερο από το μισό σχολικό έτος. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι μαθητές που απουσιάζουν συστηματικά από το σχολείο αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να βρεθούν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET).

Την Τρίτη αναμένεται να δημοσιευθεί έκθεση που εκπονήθηκε κατόπιν κυβερνητικής εντολής και εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς σχεδόν ένα εκατομμύριο νέοι στη χώρα βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Η Εύα είναι στο φάσμα του αυτισμού και σταμάτησε να πηγαίνει στο σχολείο, καθώς δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο.

Κάθε πρωί, ένας από τους γονείς της τηλεφωνούσε στους εκπαιδευτικούς για να τους ενημερώσει ότι δεν θα πήγαινε ούτε εκείνη την ημέρα στο σχολείο.

Φέτος, η Εύα ξεκίνησε να φοιτά σε εναλλακτικό εκπαιδευτικό σχολείο, με μικρότερα τμήματα, ζώα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο θεραπευτικών δραστηριοτήτων και μεγαλύτερη ευελιξία στα διαλείμματα.

Ωστόσο, εξακολουθεί να ανησυχεί για το μέλλον της και για το ενδεχόμενο το ιστορικό των σχολικών απουσιών της να αποτελέσει εμπόδιο στην αναζήτηση εργασίας.

Η Εύα γνωρίζει ότι πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι ενδεχομένως να θεωρούν πως η λύση είναι η αυστηρότερη αντιμετώπιση των παιδιών, ενώ κάποιοι μπορεί ακόμη και να τα χαρακτηρίζουν τεμπέλικα. Η ίδια, ωστόσο, πιστεύει ότι το ζήτημα είναι πολύ πιο σύνθετο.

«Δεν είμαστε τεμπέληδες. Θέλουμε να πηγαίνουμε στο σχολείο, θέλουμε να κάνουμε πράγματα, θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά δεν μπορούμε», λέει.

Οι συνολικές απουσίες στα σχολεία έχουν μειωθεί από την κορύφωσή τους κατά την πανδημία, ωστόσο δεν έχουν επιστρέψει στα προ Covid επίπεδα.

Κατά το φθινοπωρινό και το εαρινό τρίμηνο του σχολικού έτους 2025-2026, το συνολικό ποσοστό απουσιών διαμορφώθηκε στο 6,6%, έναντι 7,38% το 2021-2022. Παραμένει, ωστόσο, αισθητά υψηλότερο από τα προ πανδημίας επίπεδα, όταν ήταν κάτω από 5%.

Τα τελευταία στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο, δείχνουν ότι 168.000 μαθητές (2,32%) είχαν πολλές απουσίες, καθώς έχασαν περισσότερο από το 50% των μαθημάτων τους κατά το φθινοπωρινό και το εαρινό τρίμηνο του σχολικού έτους 2025-2026. Την άνοιξη του 2019, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν κάτω από 60.000.

Ανησυχίες

Οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία ότι οι παρατεταμένες απουσίες θα έχουν αρνητικές συνέπειες σε χιλιάδες νέους.

Νέα ανάλυση του Κέντρου Κοινωνικής Δικαιοσύνης (Centre for Social Justice - CSJ) δείχνει ότι 133.000 από τους σημερινούς μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις GCSE και έχουν πολλές απουσίες - έχουν χάσει πάνω από το 10% των μαθημάτων τους- κινδυνεύουν να περάσουν τουλάχιστον έναν χρόνο εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Αντίστοιχη έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (National Centre for Social Research) συνέδεσε τις συστηματικές απουσίες με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

«Η κυβέρνηση πρέπει να αναγνωρίσει ότι η επιστροφή των παιδιών στο σχολείο αποτελεί το πρώτο βήμα για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας», δήλωσε ο Νταν Λίλεϊ, επικεφαλής του τομέα νεολαίας στο CSJ.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα εμπόδια που δυσκολεύουν τη σχολική φοίτηση, μέσω της παροχής δωρεάν πρωινού σε όλα τα δημοτικά σχολεία, της ενίσχυσης της υποστήριξης για την ψυχική υγεία και της έγκαιρης βοήθειας προς μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αυτισμός, ΔΕΠΥ και σχολική φοίτηση

Ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ μπορεί να συμβάλουν στη σχολική άρνηση, σύμφωνα με τη Σίλα Γκρίφιθς, συνιδρύτρια της φιλανθρωπικής οργάνωσης Hope4More στην πόλη Κρου, η οποία ασχολήθηκε με το ζήτημα αφού και ο δικός της γιος αντιμετώπισε δυσκολίες στη φοίτησή του.

«Το περιβάλλον της σχολικής τάξης δεν είναι κατάλληλο για αυτά τα παιδιά και γι' αυτό τους προσφέρουμε υποστήριξη εδώ», εξηγεί.

Η οργάνωση Hope4More διοργανώνει καλλιτεχνικά μαθήματα που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Παράλληλα, βοηθά τους γονείς να διεκδικούν από τα σχολεία και τις τοπικές αρχές την υποστήριξη που χρειάζονται, ώστε τα παιδιά τους να επιστρέψουν στην εκπαίδευση.

«Έχουμε εδώ οικογένειες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εργασία τους. Δυσκολεύονται πολύ. Οι καταστάσεις που βιώνουν είναι εξαιρετικά αγχωτικές», σημειώνει.

Η Σίλα υλοποιεί επίσης ένα πρόγραμμα στο Cheshire College South & West, με στόχο να βοηθήσει τους νέους να προσαρμοστούν στη μετάβαση στην επαγγελματική και ανώτερη εκπαίδευση.

Όπως εξηγεί, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε μεγαλύτερους μαθητές, που κανονικά θα έπρεπε να φοιτούν στη Β΄ ή Γ΄ Λυκείου. Μέσα από τη σταδιακή εξοικείωσή τους με το περιβάλλον του κολεγίου, προετοιμάζονται για ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο εξακολουθεί, ωστόσο, να έχει τις δικές του απαιτήσεις.

«Ένιωθα σαν να πέθαινα»

Η 18χρονη Μάλι σταμάτησε να πηγαίνει στο σχολείο πριν από τρία χρόνια, όταν φοιτούσε στη Β΄ Λυκείου.

«Δεν δώσαμε τις εξετάσεις SATs, επειδή τότε ξεκίνησε το πρώτο lockdown», θυμάται.

«Ήταν πολύ απομονωτικό και παράξενο, αλλά μου άρεσε. Μπορούσα να κάθομαι στο δωμάτιό μου και να κάνω τις σχολικές εργασίες».

Η επιστροφή στο σχολείο, ωστόσο, αποδείχθηκε δύσκολη. Άρχισε να αντιμετωπίζει συχνές κρίσεις πανικού, σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρειάζεται να απομακρύνεται από την τάξη.

Η Μάλι διαγνώστηκε με αυτισμό σε ηλικία 15 ετών. Αφού σταμάτησε να πηγαίνει στο σχολείο, η ψυχική της υγεία επιδεινώθηκε τόσο πολύ, ώστε έφτασε στο σημείο να μην βγαίνει από το υπνοδωμάτιό της.

«Ήταν σαν, μόλις περνούσα το κατώφλι της πόρτας μου, να σταματούσε ολόκληρο το σώμα μου. Τα πόδια μου μουδιάζαν, το κεφάλι μου σφιγγόταν. Ένιωθα σαν να πέθαινα. Δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά», λέει.

Με πληροφορίες από BBC