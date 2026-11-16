Την επόμενη εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους.

Κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες δικαιούχους. Μάλιστα, αρκετοί από αύτους εντός του 2025 προχώρησαν σε αλλαγή κατοικίες. Παρακάτω μπορείτε να δείτε πως υπολογίζεται το ποσό που αναμένεται να λάβουν όσοι άλλαξαν σπίτι εντός του 2025 αλλά και το τι πρέπει να ελέγξουν.

Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη: Προστίθενται όλα τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025 για την κύρια κατοικία και το συνολικό ποσό διαιρείται διά του 12.

Για παράδειγμα, εάν ένας ενοικιαστής πλήρωνε 400 ευρώ τον μήνα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025 και στη συνέχεια μετακόμισε σε νέο σπίτι με μηνιαίο μίσθωμα 450 ευρώ από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

Πρώτη κατοικία: 500 ευρώ x 6 μήνες = 3.000 ευρώ.

Δεύτερη κατοικία: 600 ευρώ x 6 μήνες = 3.600 ευρώ.

Συνολική δαπάνη: 6.600 ευρώ.

Επιστροφή ενοικίου: 6.600 / 12 = 550 ευρώ.

Επομένως, ο δικαιούχος θα λάβει 550 ευρώ, καθώς η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το σύνολο των μισθωμάτων που κατέβαλε μέσα στη χρονιά και όχι αποκλειστικά με βάση το τελευταίο μισθωτήριο.

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Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν κάποιος άλλαξε περισσότερες από μία κατοικίες μέσα στο 2025.

Το ανώτατο ποσό της επιστροφής ενοικίου διαμορφώνεται στα 800 ευρώ, ενώ για όσους έχουν ένα παιδί αυξάνεται στα 850 ευρώ.

Για οικογένειες με δύο παιδιά το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα 900 ευρώ, με τρία στα 950 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.

Τι πρέπει να προσέξετε

Το σημαντικότερο για όσους μετακόμισαν μέσα στο 2025 είναι να έχουν δηλώσει σωστά όλες τις μισθώσεις στη φορολογική τους δήλωση.

Ειδικότερα, θα πρέπει να ελέγξουν:

Την ορθότητα του IBAN που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ

Οι αριθμοί για καθένα από τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια

Η αναγραφή της δαπάνης του ενοίκου όπως αυτή φαίνεται στους κωδικούς 811-816 του Ε1.

Οι χρονικές περίοδοι αλλά και τα ακριβή ποσά που δαπανήθηκαν.

Η επιστροφή υπολογίζεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς ξεχωριστή αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης. Για το 2026, η σχετική προθεσμία διορθώσεων στο Ε1 είχε οριστεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.