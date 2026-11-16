Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα ο υδράργυρος. Έρχεται αλλαγήσ κηνικού από τις 22 του μήνα, όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Δυνατοί άνεμοι, τοπικές βροχές αλλά και υψηλές θερμοκρασίες θα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Ο καιρός, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα παρουσιάσει σταδιακή αλλαγή μετά τις 22 Νοεμβρίου με την κάθοδο πιο ψυχρών αέριων μαζών από τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα.

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα σύμφωνα με τον Αρναούτογλου

Το απόγευμα περιμένουμε μπόρες στα ορεινά τμήματα της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας. Βροχές από τα Βαλκάνια αναμένεται να κινηθούν λίγο πιο νότια, φέρνοντας έναν νέο γύρο από μπόρες και καταιγίδες. Αυτήν τη φορά, δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και το βόρειο Ιόνιο, κυρίως απόψε το βραδάκι, ενώ διάσπαρτες μπόρες θα ξεκινήσουν να εκδηλώνονται στην κεντρική και δυτική Μακεδονία.

Πριν από την αλλαγή της ημέρας, διάσπαρτες μπόρες θα σημειωθούν από τη Θεσσαλία και βορειότερα, καθώς και στην Κεντρική Στερεά. Στη βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα, με μπόρες και καταιγίδες. Στα νοτιότερα τμήματα της Θράκης αναμένονται μπόρες και καταιγίδες γύρω στα μεσάνυχτα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί και στις περιοχές αυτές. Τοπικές μπόρες θα σημειωθούν στη δυτική Στερεά, ενώ η ημέρα θα κυλήσει με καλύτερες καιρικές συνθήκες. Τα όποια φαινόμενα θα κινηθούν νοτιοανατολικότερα και θα εξασθενήσουν.

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Όσον αφορά τους ανέμους, θα είναι σχετικά ενισχυμένοι στα ορεινά και τα νότια τμήματα, φτάνοντας τα 7 μποφόρ. Στα βουνά, σε μεγάλα υψόμετρα, θα πνέουν αρκετά ισχυροί άνεμοι και κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών.

Οι θερμοκρασίες το μεσημέρι θα φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ορεινά, ενώ το πρωί ο καιρός θα είναι άστατος στην Ήπειρο. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι καλύτερος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Ωστόσο, στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται να σημειωθεί κάποιο πέρασμα από μπόρα ή και καταιγίδα.

Την Παρασκευή δεν αναμένονται φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές, ενώ το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει καλός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Για το διάστημα 22-23 Νοεμβρίου υπάρχουν ενδείξεις για αλλαγή του καιρού από τα δυτικά και βορειοδυτικά.

Δυνατοί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες

Από πλευράς ανέμων, την Τετάρτη θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες έντασης 6-7 μποφόρ, ενώ στα ορεινά τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Νοτιάδες θα κυριαρχούν όλες τις ημέρες, ενώ από το Σάββατο στη δυτική Ελλάδα οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πολύ υψηλές για την εποχή, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 26 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Από το Σάββατο, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά.

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