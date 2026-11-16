Στα δυτικά και τα βόρεια περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά από το απόγευμα και πιθανώς νωρίς το πρωί, καθώς και στα βορειοανατολικά το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές, με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου.

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Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 21 και στη Θεσσαλονίκη απο 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.