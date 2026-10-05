Οι μαθητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται σε όλη τη Γαλλία, όπου, από τα 3.700 λύκεια της χώρας, τα μαθήματα ανεστάλησαν «εξ ολοκλήρου ή εν μέρει» τη Δευτέρα σε σχεδόν 500 σχολεία.

Ένας 15χρονος μαθητής ακρωτηριάστηκε στην πόλη Λανς της Γαλλίας κατά τις μαθητικές διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα La Voix du Nord, ο νεαρός μαθητής από το λύκειο Béhal στην πόλη Λανς έχασε το χέρι του όταν εξερράγη χειροβομβίδα που είχαν πετάξει οι αστυνομικές δυνάμεις κατά των διαδηλωτών. Ο 15χρονος τραυματίστηκε επίσης στο μπράτσο του.

Σύμφωνα με τη La ​Voix du ​Nord, έχει ξεκινήσει έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη και πώς βρέθηκε η χειροβομβίδα στα χέρια του 15χρονου.

Οι πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν συγκεχυμένες, καθώς αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο γαλλικό Μέσο ότι ο 15χρονος δεν σήκωσε τη χειροβομβίδα από το έδαφος με σκοπό να την πετάξει στους αστυνομικούς.

«Τρέχαμε, πέταξαν τη χειροβομβίδα, ή δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν αυτό. Την έπιασε στο χέρι του και ξαφνικά εξερράγη!» είπε μια νεαρή κοπέλα που βρισκόταν κοντά στον 15χρονο. «Δεν τη σήκωσε, ήμουν εκεί, το είδα. Δεν τη σήκωσε, δεν τη άρπαξε», είπε και πρόσθεσε ότι ένα ακόμα παιδί τραυματίστηκε στο πόδι.

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Πηγή από το αστυνομικό συνδικάτο, ωστόσο, ισχυρίζεται το αντίθετο. Σύμφωνα με πηγή του συνδικάτου αστυνομικών που μίλησε στο AFP, επρόκειτο για χειροβομβίδα κρότου - λάμψης που εκτοξεύτηκε από τις δυνάμεις καταστολής. Η πηγή ανέφερε ότι ο μαθητής λυκείου φέρεται να τη σήκωσε από το έδαφος με σκοπό να την πετάξει ξανά πίσω στις αστυνομικές δυνάμεις και τότε εξερράγη στο χέρι του. Από την πλευρά τους, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος.

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Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί ενώ εκατοντάδες μαθητές είχαν καταλάβει την περιοχή γύρω από το λύκειο Béhal στην πόλη Λανς τη Δευτέρα, όπου η είσοδος φρουρούνταν από τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Μαύρη εβδομάδα» στη Γαλλία

Την ίδια ώρα, οι μαθητικές διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί λυκείων συνεχίζονται σε όλη τη χώρα. Από τα 3.700 λύκεια της χώρας, τα μαθήματα ανεστάλησαν «εξ ολοκλήρου ή εν μέρει» τη Δευτέρα σε σχεδόν 500 σχολεία.

Οι μαθητές απαιτούν περισσότερους πόρους για τα σχολεία τους και καταγγέλλουν ανθυγιεινές συνθήκες στα σχολικά κτίρια, υπερπλήρεις τάξεις και υποστελέχωση, ιδιαίτερα στις εργατικές γειτονιές. Καταγγέλλουν επίσης τις ανισότητες που δημιουργεί το Parcoursup, η γαλλική πλατφόρμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Η Ένωση Μαθητών Λυκείου έχει υποσχεθεί μια «τρίτη πράξη» σε επίπεδο διαδηλώσεων την Τρίτη, κάτι που φοβάται το γραφείο του πρωθυπουργού, το οποίο πιστεύει ότι το κίνημα έχει στραφεί προς την «αστική βία».

Την ίδια ώρα, οι εκκλήσεις για μια «μαύρη εβδομάδα», με καθημερινούς αποκλεισμούς των σχολείων, έχουν επίσης πολλαπλασιαστεί στα social media.

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Διαδηλώσεις και στο Βέλγιο

Οι διαδηλώσεις μαθητών που ξεκίνησαν στη Γαλλία πέρασαν τα σύνορα της χώρας και έχουν πλέον φτάσει στην επαρχία Λιέζ του Βελγίου.

Η αστυνομία επενέβη, όπως φαίνεται και σε σχετικά βίντεο. Ακολούθησαν δεκάδες συλλήψεις, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκαν σε σακίδια διαδηλωτών υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μολότοφ.

{https://x.com/visegrad24/status/2107082576251031871}

Με πληροφορίες από LaVoixDuNord/AFP