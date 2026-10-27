Το παιχνίδι Ρεν - Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της League Phase μεταφέρθηκε για την Τετάρτη (4/11) στις 17:30 το απόγευμα.

Νέα δεδομένα για την αναμέτρηση Ρεν - Ολυμπιακός προέκυψαν τον απόγευμα της Τρίτης (27/10) καθώς η διεξαγωγή του αγώνα που θα γίνει στα πλαίσια της 4η αγωνιστικής του Europa League μεταφέρθηκε για την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2026.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση της η ΠΑΕ Ολυμπιακός το παιχνίδι των δύο ομάδων για την 4η αγωνιστική της League Phase μεταφέρθηκε για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 17:30 ώρα Ελλάδας.

Θυμίζουμε ότι η διεξαγωγή της αναμέτρησης την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ήταν στον αέρα, λόγω της γενικής απεργίας που είχε κηρυχθεί την ίδια μέρα και των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στη Γαλλία καθώς οι γαλλικές αρχές καλούνται να διαθέσουν σημαντικές δυνάμεις για τη διαχείριση τους.

Έτσι, προέκυψαν δυσκολίες στην εξασφάλιση της απαραίτητης αστυνόμευσης για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».

{https://x.com/olympiacosfc/status/2115103844065546350}