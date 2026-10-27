Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Μετά από δύο εβδομάδες με φουλ δράση στα ευρωπαϊκά κύπελλα στο ποδόσφαιρο (Champions League, Europa League, Conference League), το μπάσκετ με την… αγγελική (πλέον) εβδομάδα της Euroleague έχει την τιμητική του.

Και όχι μόνο με την Euroleague, βεβαίως, αφού συνεχίζονται το EuroCup και το μπασκετικό Champions League, με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Περιστέρι, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Άρη (κατά χρονολογική σειρά) να ρίχνονται στην μάχη το επόμενο διήμερο.

Η Interwetten ποντάρει σε… ελληνικό καρέ με απόδοση 16.43*, η οποία προκύπτει από παρολί με τις μονομαχίες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Άρη, ομάδες που φιλοδοξούν φέτος να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν.

Έχουμε και λέμε: «Διπλό» του ΠΑΟΚ στην Τουρκία επί της Μπαχτσεσεχίρ (Τρίτη 27/10, 18:00), να σημειώσει ο Κέντρικ Ναν πάνω από 16 πόντους στο Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο (27/10, 21:15), να βγει πρώτος σκόρερ ο Σάσα Βεζένκοφ στο Μπεσίκτας – Ολυμπιακός (Τετάρτη 28/10, 19:30) και να σημειωθούν λιγότεροι από 165,5 πόντοι στο Άρης – Τσεντεβίτα (28/10, 19:30).

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αυτή την εβδομάδα, άλλωστε, μπορεί να μην υπάρχουν ευρωπαϊκά κύπελλα, αλλά διεξάγεται εμβόλιμη αγωνιστική στην ιταλική Serie A, το Champions League Γυναικών και διοργανώσεις κυπέλλων σε όλη την Ευρώπη, με τις αναμετρήσεις Μπορούσια Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης (27/10, 21:45), Παναθηναϊκός – Άρης (28/10, 17:30), ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (28/10, 20:30) και Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης (28/10, 19:45) να ξεχωρίζουν.

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