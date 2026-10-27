Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:15.

Νέα κλήρωση σήμερα από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 16 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 20:00 και στις 21:15 θα γίνει η κλήρωση.

Από τις 20:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν.

Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

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β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων