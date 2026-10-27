«Απερίσκεπτο σχόλιο», είπε ο Εμπαπέ μετά τον σάλο, ζήτησε συγγνώμη

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην Κίνα μια ατάκα του για τον Μάο Τσετούνγκ και αφού έχασε χορηγούς.

Ο σταρ της εθνικής Γαλλίας και της Ρεάλ Μαδρίτης είπε πως το πιο αστείο meme που έχει δει για τον εαυτό του είναι ένα «με κάποιον τύπο, νομίζω είναι ένας Κινέζος δικτάτορας». Κατά τα φαινόμενα, αναφερόταν σε ένα meme που δείχνει το πρόσωπο του ποδοσφαιριστή στο σώμα του Μάο Τσετούνγκ, μια αναφορά στο γεγονός ότι τον αποκαλούν «δικτάτορα» για τη συμπεριφορά του απέναντι σε συμπαίκτες του.

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Κιλιάν Εμπαπέ: Απερίσκεπτο σχόλιο

Μετά τις αντιδράσεις, ο Κιλιάν Εμπαπέ εξέδωσε ανακοίνωση στα γαλλικά, τα αγγλικά και τα κινεζικά. «Το σχόλιό μου ήταν απερίσκεπτο και τώρα καταλαβαίνω ότι πλήγωσα πολλούς ανθρώπους στην Κίνα και στις κινεζικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

«Ζητώ συγγνώμη από όλους όσοι αναστατώθηκαν από τα σχόλιά μου. Δεν ήταν η πρόθεσή μου. Σέβομαι βαθιά τον κινεζικό λαό και την ιστορία του και λυπάμαι ειλικρινά», συμπλήρωσε.

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Κινεζικές εταιρείες διέκοψαν τη συνεργασία τους με τον Εμπαπέ

Στην Κίνα, τα αστεία για τον Μάο, που ήταν ηγέτης της χώρας από το 1949 έως τον θάνατό του το 1976, θεωρούνται ασέβεια και παραμένουν ταμπού. Πολλά κινεζικά ΜΜΕ επέκριναν το σχόλιο του Εμπαπέ, χωρίς να το αναφέρουν.

«Τι είπε; Πολλοί Κινέζοι θα προτιμούσαν να μην το επαναλάβουν», ανέφεραν οι Global Times, συμπληρώνοντας: «Το μήνυμα από τους Κινέζους καταναλωτές είναι σαφές: ο σεβασμός δεν είναι προαιρετικός. Δεν μπορεί κάποιος να κερδίζει από την Κίνα ενώ δεν τη σέβεται. Δεν υπάρχει περίπτωση».

Οι εταιρείες Mengniu, Shanghai Milkground ​Food Tech και Eastroc Beverage ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν αμέσως κάθε συνεργασία με τον Κιλιάν Εμπαπέ, καταδικάζοντας όποιες δηλώσεις ή ενέργειες πληγώνουν τα αισθήματα των Κινέζων. Επίσης, η κρατική τηλεόραση της Κίνας διέκοψε τη μετάδοση όλων των ματς και των εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη La Liga και τον Κιλιάν Εμπαπέ, όπως και διαφημίσεις με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή.

Ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέ Τεμπάς, ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της διοργανώτριας αρχής του ισπανικού πρωταθλήματος για τις δηλώσεις του Εμπαπέ, που προσέβαλαν την Κίνα. «Λαμβάνουμε τα μέτρα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας και συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας και τους ομολόγους μας στην Κίνα, προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση», συμπλήρωσε ότι η σχέση της LaLiga με την Κίνα «δεν μπορεί να πληγεί από ένα μεμονωμένο περιστατικό».

Πηγή: Reuters