Οι πύραυλοι των Χούθι θα έχουν βεληνεκές έως και περίπου 1.900 χλμ., θέτοντας ολόκληρη τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ εντός εμβέλειας.

Οι Χούθι επιχειρούν να παράγουν τους δικούς τους εξελιγμένους βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς χρησιμοποιώντας κινεζικά εξαρτήματα, αποκαλύπτει νέα έκθεση - μια τεχνολογική πρόοδος που θα αυξήσει την απειλή που συνιστά η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα.

Οι Χούθι παρέλαβαν από κινέζο προμηθευτή μια σειρά από εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή μιας έκδοσης ενός από τα πιο ισχυρά όπλα του Ιράν, του ιρανικού πυραύλου ακριβείας Kheibar Shekan, σύμφωνα με την έκθεση της Conflict Armament Research (ομάδας που δραστηριοποιείται σε ζώνες συρράξεων και καταγράφει τη χρήση όπλων και τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους). Ο πύραυλος των Χούθι θα έχει βεληνεκές έως και περίπου 1.900 χλμ., θέτοντας ολόκληρη τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ εντός εμβέλειας.

Το Ιράν χρησιμοποίησε το Kheibar Shekan - ένα φθηνό, κινητό όπλο ακριβείας που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Τεχεράνη το 2022 - εναντίον αμερικανικών βάσεων με κάποια επιτυχία κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ την περασμένη άνοιξη, όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν η Wall Street Journal.

Οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία τις τελευταίες εβδομάδες σε μια προσπάθεια να σπάσουν τον αποκλεισμό που επιβάλλει το Ριάντ. Οι επιθέσεις αυτές, μαζί με τα συνεχόμενα πλήγματα του Ιράν σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, έχουν ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και έχουν εξοργίσει τον πρόεδρο Τραμπ.

Η έκθεση της Conflict Armament - την οποία εξέτασε η Wall Street Journal πριν από τη δημοσίευσή της - βασίστηκε σε πληροφορίες από τις αρχές της Υεμένης τον Ιούλιο, αφού αξιωματούχοι αναχαίτισαν δύο αποστολές φορτίων πέρυσι, οι οποίες περιλάμβαναν τον εξοπλισμό των πυραύλων κρυμμένο ανάμεσα σε διάφορα άλλα εμπορεύματα.

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«Όταν έχεις τέτοιου είδους εισαγωγές, υπάρχει η πιθανότητα είτε να κατασκευάζουν ήδη είτε να προσπαθούν και να μην τους βγαίνει απολύτως», δήλωσε ο Fabian Hinz, ανώτερος αναλυτής στην Conflict Armament. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι εγκαταστάσεις όπλων των Χούθι είναι τόσο καλά κρυμμένες που δεν είναι σαφές πόσο έχει προχωρήσει η παραγωγή πυραύλων.

Το Kheibar Shekan είναι πιο αποτελεσματικό από άλλους ιρανικής κατασκευής πυραύλους λόγω της ικανότητάς του να εκτελεί ελιγμούς για να αποφεύγει την αεράμυνα.

Σε ορισμένες παραλλαγές, το τμήμα της κεφαλής που φέρει τα εκρηκτικά αποσπάται κατά την τελική φάση της πτήσης και χρησιμοποιεί έναν μικρό κινητήρα για να προσαρμόσει την κατεύθυνσή του καθώς πλησιάζει τον στόχο του με ταχύτητα 9.600 χλμ/ώρα, σύμφωνα με αναλυτές και αξιωματούχους.

Οι Χούθι έχουν αποκτήσει σημαντική αυτονομία

Οι Χούθι έχουν γίνει πιο αυτόνομοι και ικανοί να παράγουν τα δικά τους όπλα μετά από χρόνια εξάρτησης από το Ιράν και τη λιβανέζικη σύμμαχό του, τη Χεζμπολάχ, δήλωσε ο Mohammed al-Basha, ιδρυτής της Basha Report, μιας εταιρείας συμβούλων κινδύνου με έδρα την Ουάσινγκτον. Η Τεχεράνη έστελνε για καιρό πυραύλους στους Χούθι για να τους συναρμολογούν και να τους χρησιμοποιούν.

«Έχουν αναπτύξει εγχώριες δυνατότητες κατασκευής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για λογισμικά drones και πυραύλων, έχουν διαφοροποιήσει τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, έχουν συσσωρεύσει επιχειρησιακή εμπειρία και έχουν δημιουργήσει σχέσεις με περιφερειακούς λαθρεμπόρους και διεθνή δίκτυα προμηθειών», ανέφερε ο Basha.

Οι Χούθι, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατική οργανώση και τελούν υπό εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών, έχουν διευρύνει τις διασυνδέσεις τους τα τελευταία χρόνια με την Κίνα και άλλους προμηθευτές.

Οι κινεζικές εταιρείες αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη πηγή κατασχεθέντων εμπορευμάτων με προορισμό τους Χούθι, σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ και δεδομένα που συγκέντρωσαν ειδικοί σε θέματα εξοπλισμών. Τα περισσότερα από τα εξαρτήματα drones των Χούθι που προέρχονται από προμηθευτές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ εδρεύουν στην Κίνα, δείχνουν τα στοιχεία.

Ο Henry Thompson, πρώην εμπειρογνώμονας της επιτροπής κυρώσεων του ΟΗΕ για την Υεμένη, δήλωσε ότι υπάρχουν στοιχεία πως οι Χούθι εισάγουν εξαρτήματα για βαλλιστικούς πυραύλους στερεού καυσίμου από την Κίνα εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια.

Με τους βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, «οι Χούθι μπορούν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Σαουδική Αραβία με μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο σε σύγκριση με τους πυραύλους cruise και τα drones», δήλωσε. «Πρόκειται να αποτελέσουν μια πολύ πιο ισχυρή απειλή».

Το Πεκίνο δεν έχει τη βούληση να διακόψει τις εξαγωγές

Η Κίνα δηλώνει ότι σέβεται την απαγόρευση του ΟΗΕ για τις πωλήσεις όπλων προς την παράταξη της Υεμένης. Αν και ορισμένα από τα εξαρτήματα που εισήγαγαν οι Χούθι ήταν αγαθά διπλής χρήσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς, ορισμένα ήταν εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για πυραυλική χρήση.

Ο Michael Knights, επικεφαλής ερευνών στην εταιρεία στρατηγικών συμβουλών Horizon Engage, δήλωσε ότι η χρήση κινεζικών εξαρτημάτων στους βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι δείχνει ότι το Πεκίνο «δεν έχει ούτε τη βούληση ούτε τα μέσα να ελέγξει τον τελικό προορισμό των τεχνολογιών διπλής χρήσης που διαθέτει».

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν πέρυσι μια κινεζική εταιρεία ότι βοήθησε τους Χούθι να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τα εισαγόμενα εξαρτήματα περιλαμβάνουν μεταλλικά τμήματα πυραύλων κατασκευασμένα κατά παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων μερών του κινητήρα και του σκελετού, της βασικής δηλαδή δομής του πυραύλου. Επίσης βρέθηκαν πτερύγια που σταθεροποιούν τον πύραυλο κατά την πτήση και τμήματα πυραυλοκινητήρα στερεού προωθητικού ενός πυραύλου της σειράς Kheibar Shekan. Οι αρχές της Υεμένης κατέσχεσαν εργαλεία, εξοπλισμό δοκιμών και πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένου του αποσαθρωτικού/προστατευτικού υλικού (ablative material) που προστατεύει τμήματα του πυραύλου από την έντονη θερμότητα που παράγεται κατά τη βαλλιστική πτήση.

Φωτογραφίες των βασικών εξαρτημάτων παρουσιάστηκαν στην έκθεση της Conflict Armament. Οι ειδικοί της ομάδας είχαν καταγράψει στα τέλη του 2024 εισαγωγές παρόμοιων μηχανικά επεξεργασμένων εξαρτημάτων κατά παραγγελία για τον μικρότερου βεληνεκούς πύραυλο Sadr, αν και δεν είναι γνωστό ποιες εταιρείες προμήθευσαν αυτά τα υλικά.

Στην Conflict Armament επιδείχθηκαν έγγραφα αποστολής για τον εξοπλισμό που αναλύθηκε τον Ιούλιο, τα οποία ταυτοποιούσαν έναν Κινέζο παραγωγό μεταλλικών εξαρτημάτων ακριβείας, ο οποίος διαφημίζεται ως εξειδικευμένος κατασκευαστής προσαρμοσμένων αεροδιαστημικών εξαρτημάτων. Η εταιρεία δεν κατονομάστηκε στην έκθεση.