Ο Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε με τον με τον υπουργό Μεταφορών της Κίνας, Liu Wei.

Στην Κίνα βρίσκεται ο Βασίλης Κικίλιας, όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Μεταφορών της Κίνας, Liu Wei. Στο επίκεντρο των συνομιλιών, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη Σανγκάη, Σπύρου Κρητικού, βρέθηκε η συνεργασία της ελληνικής ναυτιλίας με την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία, με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να επισημαίνει τη σημαντική παρουσία των Ελλήνων πλοιοκτητών, τόσο ως προς τον αριθμό των παραγγελιών όσο και ως προς το μέγεθος των πλοίων. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα συμμετοχής ελληνικών εταιρειών παραγωγής ναυτιλιακού εξοπλισμού σε ναυπηγικά έργα στην Κίνα.

Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε την προσήλωση της Ελλάδας στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS), εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Καταδίκασε τις επιθέσεις κατά ναυτικών και πλοίων, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας της θαλάσσιας ασφάλειας.

Ο Liu Wei εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αυριανή ομιλία του Έλληνα υπουργού στο North Bund Forum, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Μεταφορών της Κίνας και την τοπική κυβέρνηση της Σανγκάης. Το φετινό συνέδριο, με δεδομένη την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής ναυτιλία, επικεντρώνεται σε δύο ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο: τη θαλάσσια ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των θαλάσσιων μεταφορών.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή και να ενισχύσουν τον μεταξύ τους συντονισμό, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας προσκάλεσε τον Liu Wei να επισκεφθεί την Ελλάδα.