Τι ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Στη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας και Ιαπωνίας για τη διαμόρφωση των εξελίξεων στην παγκόσμια ναυτιλία, τη διασφάλιση του ελεύθερου εμπορίου και την προστασία των οικονομιών και των κοινωνιών από τις επιπτώσεις των διεθνών κρίσεων αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την ομιλία του στο Capital Link Japan Maritime Forum, στο Τόκιο.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Ιαπωνία, διαθέτοντας αθροιστικά περίπου το 32% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλία, καθώς, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, η Ελλάδα αν και αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του ΑΕΠ της Ευρώπης, διαθέτει το 20% του παγκόσμιου στόλου, ενώ η Ιαπωνία διαθέτει περίπου το 12%. «Η παγκόσμια ναυτιλία διακινεί το 80% έως 90% του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ στην περίπτωση της Ιαπωνίας το 97% των εισαγωγών και εξαγωγών της πραγματοποιείται διά θαλάσσης. Οτιδήποτε συμβαίνει στη θάλασσα επηρεάζει άμεσα την καθημερινή ζωή, την παγκόσμια οικονομία, τις οικονομίες των κρατών, όσα συμβαίνουν στην αλυσίδα των τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ, στην καθημερινότητα της μέσης οικογένειας. Άρα, οι αποφάσεις που λαμβάνουμε και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε για να διαμορφώσουμε τις εξελίξεις είναι σήμερα πιο κρίσιμα από ποτέ», επισήμανε.

Για τις διεθνείς εξελίξεις, ανέφερε: «Έχουμε πολέμους στην καρδιά της Ευρώπης και στη Μέση Ανατολή, πληθωρισμό, υψηλές τιμές ενέργειας και αγαθών. Και αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται άμεσος τερματισμός των πολέμων. Η Ιαπωνία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ωστόσο και αυτή αντιμετωπίζει προβλήματα, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες θα γίνουν εξαιρετικά δύσκολες. Επομένως, πρέπει να συντονιστούμε και να προχωρήσουμε σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για το παγκόσμιο εμπόριο».

«Αν σε αυτό το πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον βάλετε στην εξίσωση και τις συζητήσεις που προηγήθηκαν τους τελευταίους μήνες στον IMO, για το Net Zero Framework, τότε το τοπίο γίνεται ακόμα πιο σύνθετο. Εμείς ήμασταν εκείνοι που πρωτοστατήσαμε στη διατύπωση των ερωτημάτων και στη συζήτηση σχετικά με τον ρυθμό με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε προς έναν πιο πράσινο και καλύτερο πλανήτη, τον οποίο οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Ασφαλώς, αυτός είναι ο στόχος. Εκεί θέλουμε όλοι να φτάσουμε. Όμως, ο ρυθμός της μετάβασης πρέπει να είναι τέτοιος ώστε οι κοινωνίες και οι οικονομίες να μπορούν να τον αντέξουν» δήλωσε ο κ. Κικίλιας, σημειώνοντας ότι «μέχρι σήμερα τα εναλλακτικά καύσιμα καλύπτουν μόλις το 0,5% των παγκόσμιων αναγκών. Λέμε ότι τελικά θα φτάσουμε στον στόχο μας και πρέπει να κάνουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, πρέπει να προχωρήσουμε έχοντας μαζί μας τις κοινωνίες και τους ανθρώπους. Διότι η μέση ιαπωνική οικογένεια, ο καθημερινός Ιάπωνας πολίτης, πρέπει να μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσει όσα χρειάζεται ή να εξασφαλίσει ενέργεια για τον χειμώνα. Και αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, όπως και για τους Έλληνες».

Σε αυτό το πλαίσιο και απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, σημείωσε ότι «η ναυτιλιακή βιομηχανία, οι πλοιοκτήτες, οι ναυπηγοί, οι έμποροι, όλοι όσοι δραστηριοποιούνται γύρω από τον κλάδο, οι πλοίαρχοι, οι μηχανικοί και οι ναυτικοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις κοινωνίες».

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Για τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας–Ιαπωνίας, υπογράμμισε: «Μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Έλληνες πλοιοκτήτες είχαν το θάρρος να έρθουν εδώ, στην Ιαπωνία και να επενδύσουν στην κατασκευή των πλοίων τους στα ιαπωνικά ναυπηγεία. Βρισκόμαστε εδώ για να δείξουμε ότι εκτιμούμε βαθιά αυτή τη χώρα, ότι σεβόμαστε τους ανθρώπους της και επιδιώκουμε να έρθουμε ακόμη πιο κοντά».ki