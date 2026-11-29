Εντυπωσιακή συμμετοχή των Ελλήνων από τη Γερμανία, καθώς επίσης και από Ελβετία, Αυστρία, Αγγλία και Λουξεμβούργο.

Σημαντική ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων της Διασποράς στη δράση εξωστρέφειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Rebrain Greece» που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «συνολικά, 1.712 Έλληνες της Διασποράς πέρασαν τις πόρτες της εκδήλωσης και είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συνέντευξη διά ζώσης με τους εκπροσώπους 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας».

Στην εκδήλωση, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τα δεδομένα που επικρατούν στην ελληνική αγορά εργασίας τονίζοντας πως «η Ελλάδα του σήμερα προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές που πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν. Μέσα από τις δράσεις του “Rebrain Greece” φέρνουμε αυτές τις προοπτικές πιο κοντά στους συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας με επιχειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η συμμετοχή χθες στο Μόναχο ήταν εντυπωσιακή για ακόμη μία φορά, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ότι οι συμπατριώτες μας επιθυμούν την επιστροφή στην Ελλάδα η οποία αποτελεί πλέον μια ανταγωνιστική επαγγελματική αγορά και έναν ελκυστικό επαγγελματικό προορισμό».

Αντίστοιχες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ, τη Στουτγάρδη και τη Νέα Υόρκη. Στη χθεσινή εκδήλωση, συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης και η Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου του ΣΕΒ, Κατερίνα Δασκαλάκη.