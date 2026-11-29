Ο ΠΟΥ τονίζει ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες μέσα στο σπίτι μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

O χειμώνας πλησιάζει, και η θέρμανση επιστρέφει στο προσκήνιο, μαζί με το ερώτημα για το ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία στο σπίτι. Με τις τιμές της ενέργειας να παραμένουν σε ιστορικά υψηλά, η ανάγκη για εξοικονόμηση είναι μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής ιστοσελίδας Presse-Citron, οι ειδικοί προτείνουν συγκεκριμένες θερμοκρασίες για κάθε χώρο του σπιτιού, προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη δυνατή ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την ενεργειακή κατανάλωση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) τονίζει ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες μέσα στο σπίτι μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Το κρύο επιβαρύνει το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία σε λοιμώξεις.

Για τους υγιείς ενήλικες που ζουν σε χώρες με εύκρατο κλίμα, το όριο των 18°C θεωρείται μια ασφαλής ελάχιστη θερμοκρασία κατά τους χειμερινούς μήνες.

Παρόλα αυτά, για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη και τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, ενδέχεται να υπάρχει ανάγκη για υψηλότερες θερμοκρασίες, ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης.

Ποια τιμή θερμοκρασία «ισορροπεί» μεταξύ κατανάλωσης και άνεσης

Πέρα από το ελάχιστο όριο της θερμοκρασίας του χώρου που απαιτεί το ανθρώπινο σώμα, το ερώτημα είναι ποια θερμοκρασία εξασφαλίζει πραγματική άνεση χωρίς να αυξάνει σημαντικά το κόστος κατανάλωσης ενέργειας.

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Σύμφωνα το Ινστιτούτο Εξοικονόμησης Ενέργειας και Διαφοροποίησης Ενέργειας (IDAE), η θερμοκρασία στους χώρους του σπιτιού μπορεί να διατηρείται μεταξύ 21 και 23°C κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τη νύχτα να μειώνεται στους 15-17°C. Οι ειδικοί, ωστόσο, τονίζουν ότι η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας δεν προσφέρει απαραίτητα μεγαλύτερη αίσθηση άνεσης τον χειμώνα. Αντίθετα, κάνει την ατμόσφαιρα πιο ξηρή και οδηγεί σε «φουσκωμένους» λογαριασμούς.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε επιπλέον βαθμός στον θερμοστάτη μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή κατανάλωση κατά περίπου 5%-10%. Την ίδια στιγμή, δε χρειάζεται όλοι οι χώροι του σπιτιού να θερμαίνονται το ίδιο. Η χρήση κάθε δωματίου και ο χρόνος παραμονής στο χώρο μπορούν να καθορίσουν την ενδεδειγμένη ρύθμιση.

Ειδικότερα, στο μπάνιο: Αντί να αυξάνεται η θερμοκρασία σε ολόκληρο το σπίτι, μια πρακτική λύση είναι η χρήση θερμαντικού σώματος για πετσέτες. Έτσι, το μπάνιο μπορεί να ζεσταίνεται γρήγορα μόνο όταν χρειάζεται, για παράδειγμα πριν ή μετά το ντους.

Στην κουζίνα: Μια θερμοκρασία περίπου 18°C μπορεί να είναι αρκετή, καθώς οι ηλεκτρικές συσκευές και το μαγείρεμα συμβάλλουν συχνά στην αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου. Επιπλέον, συνήθως δεν περνάμε εκεί τόσο χρόνο όσο στο σαλόνι.

Στο σαλόνι: Επειδή πρόκειται για τον χώρο όπου περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ιδιαίτερα όταν καθόμαστε και χαλαρώνουμε, είναι λογικό να διατηρείται σε μια πιο άνετη θερμοκρασία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ενοίκων.

Στα υπνοδωμάτια: Μια χαμηλότερη θερμοκρασία θεωρείται συνήθως προτιμότερη κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς το πιο δροσερό περιβάλλον μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι τον χειμώνα είναι η δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης της θέρμανσης σε κάθε χώρο. Έτσι, αποφεύγεται η άσκοπη θέρμανση δωματίων που χρησιμοποιούνται λιγότερο.

Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας κεντρικός θερμοστάτης, καλό είναι να τοποθετείται σε ένα κεντρικό σημείο του σπιτιού, μακριά από άμεσες πηγές θέρμανσης, παράθυρα και ρεύματα αέρα. Με αυτό τον τρόπο, η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι πιο αξιόπιστη και η λειτουργία της θέρμανσης είναι πιο αξιόπιστη.