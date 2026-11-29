Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

​Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από τη νύχτα τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» εισέρχεται σήμερα, Κυριακή, στη δεύτερη και πιο επικίνδυνη φάση της.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, η βροχόπτωση επηρεάζει σχεδόν το σύνολο του νομού —από τα βόρεια και τα ανατολικά έως τα δυτικά και τα νότια προάστια, τον Πειραιά και το Σούνιο— με τις μεγαλύτερες ραγδαιότητες να καταγράφονται σε Χαϊδάρι (55,4 mm/hr), Πειραιά (43,4 mm/hr), Άλιμο, Νίκαια και Βύρωνα.

​Η Αττική παραμένει σε καθεστώς κόκκινης μετεωρολογικής προειδοποίησης, με τα φαινόμενα να προκαλούν δυσχέρειες στο οδικό δίκτυο, ενώ στο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ με απαγορευτικό απόπλου σε πολλές γραμμές.

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