Η ενεργειακή κρίση έχει επηρεάσει την τιμή του κουλουριού Θεσσαλονίκης σε βαθμό που το κόστος μετακυλίεται στον καταναλωτή.

Ακόμη και το κουλούρι Θεσσαλονίκης έχει πάρει η «μπάλα» των ανατιμήσεων καθώς η τιμή του διάσημου ελληνικού πρωινού έχει ανέβει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, από τα παλαιότερα επίπεδα που βρίσκονταν γύρω στα 0,50 και 0,60 λεπτά, το κόστος του έχει ανέβει στα 0,70–1,00 € μέσο όρο, ενώ ορισμένα καταστήματα το πουλούν ακόμη ακριβότερα φτάνοντας στα 1,20 ευρώ. Όπως δήλωσε στο OPEN ιδιοκτήτρια φούρνου στην Καλλιθέα, η ενεργειακή κρίση έχει επηρεάσει την τιμή του προϊόντος σε βαθμό που το κόστος μετακυλίεται στον καταναλωτή.

Το ρεύμα και το φυσικό αέριο αποτελούν ο σημαντικότερος παράγοντας καθώς η τιμή τους έχει αυξηθεί ραγδαία μέσα σε μόλις ένα χρόνο ανεβάζοντας σημαντικά το κόστος για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, η μεταφορά των υλικών προσθέτει επιπλέον βάρη καθώς το σουσάμι προέρχεται κυρίως από την αφρικανική ήπειρο.

Οι αρτοποιοί εμφανίζονται προβληματισμένοι, καθώς αδυνατούν να απορροφήσουν την αύξηση του κόστους και να καταφέρουν να κρατήσουν προσιτές τις τιμές στα προϊόντα τους.