Οι αλλαγές στα σχολικά κυλικεία εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να περιοριστεί η συστηματική κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, αλάτι και κορεσμένα λιπαρά.

Νέα δεδομένα ισχύουν από τη φετινή σχολική χρονιά για τα προϊόντα που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία, με τις αλλαγές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο μέγεθος των μερίδων αλλά και στον περιορισμό τροφίμων που θεωρούνται ότι δεν συμβάλλουν σε μια ισορροπημένη διατροφή των μαθητών. Στο πλαίσιο των νέων προδιαγραφών, μειώνονται οι επιτρεπόμενες ποσότητες σε αρκετά προϊόντα. Οι πίτες και η πίτσα δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 100 γραμμάρια ανά μερίδα, ενώ το κουλούρι περιορίζεται στα 80 γραμμάρια. Οι συγκεκριμένες ποσότητες αφορούν το τελικό προϊόν, αφού έχει ψηθεί και είναι έτοιμο προς κατανάλωση.

Μικρότερες μερίδες σε πίτες, πίτσα και κουλούρια

Η μείωση των μερίδων συνδέεται με την προσπάθεια περιορισμού της υπερβολικής πρόσληψης θερμίδων, αλατιού και κορεσμένων λιπαρών. Όπως σημειώνεται σε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας «το ανώτατο όριο των 100 γραμμαρίων ανά μερίδα για πίτες και πίτσα, όπως και το ανώτατο όριο των 80γρ για κουλούρι, αφορούν αποκλειστικά το τελικό, ψημένο και έτοιμο προς κατανάλωση προϊόν, όπως εξάλλου ίσχυε και στην υγειονομική διάταξη του 2013, όπου προβλεπόταν η διάθεση τυρόπιτας−πίτας λαχανικών σε ατομικές μερίδες των 120 γρ.

Η μερίδα των 100γρ για τις πίτες ορίστηκε ως κατάλληλη καθώς καλύπτει το 17-20% των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών ενός παιδιού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 13-16% ενός παιδιού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, καλύπτει το 25-35% των κορεσμένων λιπαρών και το 25% του αλατιού που μπορεί να καταναλώσει ένα παιδί ή έφηβος. Μεγαλύτερες μερίδες των εν λόγω προϊόντων παρέχουν ιδιαίτερα αυξημένες ποσότητες των ανωτέρω θρεπτικών συστατικών, για τα οποία συστήνεται περιορισμός στην κατανάλωσή τους.

Παράλληλα, η κατανάλωση των μεγαλύτερων μερίδων σε καθημερινή βάση οδηγεί σε σταθερό θερμιδικό πλεόνασμα και αύξηση σωματικού βάρους, καθώς τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι θερμιδικά πυκνά. Εξάλλου, δεδομένου ότι αυτά τα τρόφιμα υπολείπονται ωφέλιμων θρεπτικών συστατικών (όπως φυτικές ίνες και βιταμίνες), οι εθνικές συστάσεις διατροφής συστήνουν την σπάνια κατανάλωσή τους.»

Δείτε την διευκρινιστική εγκύκλιο εδώ

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Οι νέες προδιαγραφές μερίδων στα σχολικά κυλικεία

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες προβλέπεται μεταβολή μερίδας σε πίτες (από 120γρ σε 100γρ), χυμούς (από 330ml σε 250ml), γάλα (από 500ml σε 250ml), μπισκότα και γλυκά αρτοσκευάσματα (από 60γρ σε 50γρ), αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς (από 50γρ σε 30γρ) και παστέλι / χαλβά (από 50γρ σε 40γρ).

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Τέλος τα αλλαντικά και οι σοκολάτες

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τα τρόφιμα που δεν επιτρέπεται πλέον να διατίθενται στα σχολικά κυλικεία. Προβλέπεται πλήρης απαγόρευση των επεξεργασμένων κρεάτων, όπως τα αλλαντικά. Όπου προβλέπεται προϊόν κρέατος, μπορούν να χρησιμοποιούνται επιλογές όπως ψητό ή βραστό κοτόπουλο και γαλοπούλα. Παράλληλα, απαγορεύεται η διάθεση σοκολάτας. Στη λίστα των απαγορευμένων προϊόντων περιλαμβάνονται επίσης πίτες και πίτσες που περιέχουν αλλαντικά ή άλλα επεξεργασμένα κρέατα, κρουασάν, τσουρέκια, πραλίνες και σοκολατούχα αλείμματα,

πατατάκια, παγωτά, γρανίτες, αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά.

Παράλληλα με τους περιορισμούς, διευρύνεται η γκάμα των τροφίμων που μπορούν να διατίθενται στα σχολικά κυλικεία. Στις νέες επιλογές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σαλάτες που συνδυάζονται με πηγή πρωτεΐνης και υδατανθράκων, τόνος, πάστα ελιάς, κεφίρ, αριάνι, επιδόρπια γιαουρτιού, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια, μπάρες ή γκοφρέτες δημητριακών, αλείμματα ξηρών καρπών, κομπόστες φρούτων και κατεψυγμένα φρούτα για την παρασκευή ροφημάτων με γάλα. Στόχος είναι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές που μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο ισορροπημένο ημερήσιο διαιτολόγιο.

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