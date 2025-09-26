Μια σπουδαία κίνηση συμπερίληψης για την διατροφή παιδιών με κοιλιοκάκη, δυσανεξία στη λακτόζη ή σακχαρώδη διαβήτη.

Ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την υγεία των μαθητών, προσφέροντας για πρώτη φορά στα σχολικά κυλικεία προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς λακτόζη και χωρίς ζάχαρη. Η δράση ξεκινά από το 3ο Λύκειο Κηφισιάς και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, καλύπτοντας τις ανάγκες παιδιών με κοιλιοκάκη, δυσανεξία στη λακτόζη ή σακχαρώδη διαβήτη.

Στα κυλικεία οι μαθητές θα βρίσκουν υγιεινές επιλογές, όπως τοστ και μπαγκέτες χωρίς γλουτένη, ρυζόγαλο, πουτίγκα, παστέλι χωρίς ζάχαρη, μπάρες μελιού και βρώμης, μπισκότα κρέμα-φράουλα χωρίς γλουτένη ή λακτόζη, εξασφαλίζοντας ισορροπημένη διατροφή με ασφάλεια.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε: «Θέλουμε όλα τα παιδιά να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλείς και υγιεινές επιλογές στο σχολικό τους κυλικείο. Με αυτή την πρωτοβουλία στηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειες που έχουν παιδιά με ειδικές διατροφικές ανάγκες και δείχνουμε ότι η φροντίδα ξεκινά από την καθημερινότητα. Στόχος μας είναι η επέκταση της δράσης και σε άλλα σχολεία του Δήμου».

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των κυλικείων, στο πλαίσιο ανανέωσης των συμβάσεων, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα προς την ενίσχυση της υγείας, της πρόληψης και της ποιότητας ζωής των μαθητών.