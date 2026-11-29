Ψήφισε ο Ισπανός πρωθυπουργός νωρίς το πρωί της Κυριακής 29/11.

Άνοιξαν στις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας) τα εκλογικά κέντρα σε ολόκληρη την Ισπανία, με σχεδόν 36 εκατομμύρια Ισπανούς που διαμένουν στη χώρα να καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων μελών του Κογκρέσου και της Γερουσίας.

Οι πρόεδροι και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών έχουν ήδη ολοκληρώσει τους απαραίτητους ελέγχους του εκλογικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων στις κάλπες, των παραβάν, των ψηφοδελτίων, των φακέλων και των εκλογικών καταλόγων. Κατά τις επόμενες έντεκα ώρες, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών θα ελέγχουν την ταυτότητα των ψηφοφόρων και την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) στην ηπειρωτική Ισπανία, οπότε και θα ξεκινήσει η διαδικασία καταμέτρησης των ψηφοδελτίων.

{https://x.com/el_pais/status/2126953550697672923}

Πέδρο Σάντσεθ: «Βλέπω ιστορική κινητοποίηση και έχω καλό προαίσθημα»

Ο Πέδρο Σάντσεθ ήταν ο πρώτος από τους υποψηφίους που άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, προσερχόμενος στις κάλπες στις 09:14 τοπική ώρα (10:14 ώρα Ελλάδας), σε εκλογικό κέντρο στη Μαδρίτη. Ο Ισπανός πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος, απευθύνοντας κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στην εκλογική διαδικασία.

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«Σήμερα είναι η ημέρα κατά την οποία η χώρα μας, η Ισπανία, θα αποφασίσει ποιο μέλλον θέλει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το έχω πει καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας: στη δημοκρατία υπάρχουν πολλές εξουσίες, αλλά η μεγαλύτερη δύναμη είναι η ψήφος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το κλίμα που επικρατεί, ο υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) εξέφρασε την αισιοδοξία του, κάνοντας λόγο για «ιστορική κινητοποίηση». «Βλέπω ιστορική κινητοποίηση και, επομένως, έχω καλό προαίσθημα. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις τηλεμαχίες και τις προτάσεις των πολιτικών κομμάτων. Αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε μια υγιή και εδραιωμένη δημοκρατία», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Σάντσεθ υπερασπίστηκε την αξιοπιστία της επιστολικής ψήφου, μέσω της οποίας ψήφισε και η σύζυγός του, Μπεγόνια Γκόμεθ, χαρακτηρίζοντάς την απολύτως καθαρή και διαφανή διαδικασία, απαντώντας στις αμφιβολίες που είχαν εκφράσει το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το Vox.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης τη σημασία της σημερινής εκλογικής αναμέτρησης για το σύνολο της Ευρώπης. Όπως αποκάλυψε, θα περάσει την ημέρα με την οικογένειά του, τρώγοντας παέγια και περιμένοντας την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.