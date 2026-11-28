Οι επιλογές του Τσους Ματέο.

Τη σύνθεση με την οποία θα παραταχθεί η Ισπανία απέναντι στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Τσους Ματέο, ενόψει της αναμέτρησης των δύο Εθνικών Ομάδων την Κυριακή (29/11, 19:00) στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, για την 4η αγωνιστική του 2ου προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Ο Ισπανός ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε σε τρεις αλλαγές συγκριτικά με την αποστολή που είχε στη διάθεσή του για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο. Οι Πάουλι, Μπάσας και Ρέγιες δεν συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του, με τους έμπειρους από τα παρκέ της Euroleague Αμπάλδε, Γιούστα και Πραντίγια να παίρνουν τις θέσεις τους.

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Η δωδεκάδα της Ισπανίας αποτελείται από τους: Αμπάλδε, Αλόνσο, Μπριθουέλα, Κάρντενας, Φερνάντεθ, Χ. Ερνανγκόμεθ, Μπ. Ερνανγκόμεθ, Οριόλα, Πάρα, Πραντίγια, Σεν-Σουπερί και Γιούστα.