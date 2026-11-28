Την ανάλυση υπογράφει ο Σεργκέι Τσαπνίν, πρώην στέλεχος του Πατριαρχείου Μόσχας και νυν διευθυντής επικοινωνίας του Κέντρου Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Φόρνταμ στη Νέα Υόρκη.

Την Ορθοδοξία ως μέσο άσκησης ιδεολογικής και πολιτικής επιρροής στη Δύση φαίνεται να επιχειρεί να αξιοποιήσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, προβάλλοντας τη Ρωσία ως τον τελευταίο υπερασπιστή των χριστιανικών αξιών και αναζητώντας συμμάχους πέρα από τα σύνορά της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια προσέγγισης των ορθόδοξων χριστιανών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανάλυση του Σεργκέι Τσαπνίν, ενδέχεται να αποτελέσουν ένα σημαντικό πεδίο ανάπτυξης της ρωσικής επιρροής.

Το ζήτημα αναδεικνύεται μέσα από άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στον «Orthodox Observer», το επίσημο ενημερωτικό μέσο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, με τίτλο «Μια κιβωτός χωρίς τον Χριστό». Την ανάλυση υπογράφει ο Σεργκέι Τσαπνίν, πρώην στέλεχος του Πατριαρχείου Μόσχας και νυν διευθυντής επικοινωνίας του Κέντρου Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Φόρνταμ στη Νέα Υόρκη.

Αφορμή για την παρέμβασή του στάθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος στον Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, στο πλαίσιο ντοκιμαντέρ για τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννηση του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πούτιν παρουσίασε τον ρωσικό πολιτισμό ως μια «κιβωτό» που μπορεί να προσφέρει καταφύγιο σε όσους πιστεύουν στον Χριστό, προβάλλοντας ουσιαστικά τη Ρωσία ως θεματοφύλακα της χριστιανικής παράδοσης.

Ωστόσο, ο Τσαπνίν εκτιμά ότι πίσω από αυτή τη ρητορική βρίσκεται μια ευρύτερη στρατηγική του Κρεμλίνου, η οποία δεν περιορίζεται στη θρησκευτική διάσταση, αλλά συνδέεται με την προσπάθεια διεύρυνσης της ρωσικής ιδεολογικής παρουσίας στη Δύση. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η Μόσχα επιχειρεί να εμφανιστεί ως πνευματικό καταφύγιο για τους συντηρητικούς χριστιανικούς κύκλους, παρουσιάζοντας τις δυτικές κοινωνίες ως χώρους από τους οποίους απομακρύνονται οι παραδοσιακές αξίες.

Το βλέμμα στους Ορθόδοξους των ΗΠΑ και ο ισχυρισμός για 1,5 εκατομμύριο νέους πιστούς

Ιδιαίτερη σημασία στην ανάλυση αποκτά η αναφορά στην Ορθοδοξία στη Βόρεια Αμερική. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Εμίρ Κουστουρίτσα υποστήριξε ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ασπάστηκαν την Ορθοδοξία στη Βόρεια Αμερική μέσα στην τελευταία πενταετία, έναν ισχυρισμό με τον οποίο συμφώνησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Σεργκέι Τσαπνίν, ωστόσο, αμφισβητεί την αξιοπιστία του συγκεκριμένου αριθμού, αντιπαραβάλλοντάς τον με τα διαθέσιμα στοιχεία της απογραφής των ορθόδοξων ενοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα, οι καταγεγραμμένοι Ορθόδοξοι πιστοί στις ΗΠΑ ανέρχονταν σε περίπου 676.000, αριθμός μειωμένος κατά 17% σε σύγκριση με μία δεκαετία νωρίτερα. Από αυτούς, περίπου 376.000 ανήκαν στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η οποία υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Κατά τον αρθρογράφο, η προβολή πολύ μεγαλύτερων αριθμών δεν είναι μια απλή στατιστική αναφορά, αλλά εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική αφήγηση. Επιδιώκει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στη Δύση στρέφονται προς τις αξίες που υποστηρίζει ότι εκπροσωπεί η Ρωσία, ενισχύοντας παράλληλα την εικόνα ότι οι Ορθόδοξοι της Αμερικής θα μπορούσαν να αποτελέσουν φυσικούς ιδεολογικούς συμμάχους της Μόσχας.

Η θεωρία της «Τρίτης Ρώμης» και η αντιπαράθεση με το Φανάρι

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της ρωσικής αφήγησης είναι η επαναφορά της θεωρίας της «Τρίτης Ρώμης». Πρόκειται για μια ιστορική και θρησκευτική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η Μόσχα αποτελεί τον πνευματικό και ιστορικό διάδοχο της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης, αναλαμβάνοντας έναν ιδιαίτερο ρόλο στην προστασία της Ορθοδοξίας.

Ο Τσαπνίν εκτιμά ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν έχει μόνο ιστορικό ή θρησκευτικό περιεχόμενο, αλλά συνδέεται άμεσα με τις επιδιώξεις της ρωσικής ηγεσίας για την ανάδειξη της Μόσχας σε ηγετικό κέντρο του ορθόδοξου κόσμου.

Μάλιστα, παρατηρεί ότι στην ιστορική αφήγηση του Πούτιν η Κωνσταντινούπολη παρουσιάζεται ουσιαστικά ως μέρος του παρελθόντος και όχι ως ένα σύγχρονο πνευματικό κέντρο με ενεργό ρόλο στην Ορθοδοξία.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Πατριαρχείο Μόσχας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οποία εντάθηκε σημαντικά μετά την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας το 2019.

Η διαμάχη αυτή δεν αφορά μόνο εκκλησιαστικά ζητήματα, αλλά έχει αποκτήσει και σαφείς γεωπολιτικές προεκτάσεις, καθώς συνδέεται με τον ρόλο και την επιρροή των δύο εκκλησιαστικών κέντρων στον ορθόδοξο κόσμο.

Οι στενοί δεσμοί Εκκλησίας και ρωσικού κράτους

Στο επίκεντρο της κριτικής του Τσαπνίν βρίσκεται επίσης η σχέση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με την πολιτική εξουσία. Ο ίδιος αμφισβητεί την εικόνα περί σαφούς διαχωρισμού Εκκλησίας και κράτους που επιχειρεί να παρουσιάσει ο Ρώσος πρόεδρος, επικαλούμενος συγκεκριμένα περιστατικά που, κατά την άποψή του, καταδεικνύουν τη στενή σύνδεση των δύο πλευρών.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει την απόφαση του Πατριάρχη Κυρίλλου, στις 19 Νοεμβρίου, να απονείμει εκκλησιαστικό παράσημο στον Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB).

Παράλληλα, ο αρθρογράφος αναφέρεται στη στάση του Πούτιν απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όταν ο Ρώσος πρόεδρος κλήθηκε από τον Κουστουρίτσα να απευθύνει ένα μήνυμα στους Ουκρανούς, επέλεξε να καλέσει τους Ουκρανούς στρατιώτες να περάσουν «στη σωστή πλευρά της ιστορίας», χωρίς να κάνει αναφορά στην ειρήνη, όπως επισημαίνει ο Τσαπνίν.

«Μια κιβωτός χωρίς τον Χριστό»

Το κεντρικό επιχείρημα της παρέμβασης του Σεργκέι Τσαπνίν είναι ότι η ρωσική ηγεσία επιχειρεί να διαμορφώσει μια μορφή κρατικής θρησκείας, στην οποία η χριστιανική πίστη συνδέεται όλο και περισσότερο με τις πολιτικές και εθνικές επιδιώξεις της χώρας.

Σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, η πατρίδα, η κρατική ισχύς και η ιστορική αποστολή της Ρωσίας αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, επισκιάζοντας την ίδια τη θρησκευτική διάσταση του χριστιανισμού.

Ο αρθρογράφος εντοπίζει, μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο στη συνέντευξη του Ρώσου προέδρου: παρά το γεγονός ότι η συζήτηση ήταν αφιερωμένη στην πίστη, την Εκκλησία και τον χριστιανικό πολιτισμό, ο Πούτιν δεν ανέφερε ούτε μία φορά το όνομα του Χριστού.

Αυτή ακριβώς η αντίφαση βρίσκεται στον πυρήνα του τίτλου «Μια κιβωτός χωρίς τον Χριστό», με τον Τσαπνίν να υποστηρίζει ότι η εικόνα της Ρωσίας ως σωτήριου καταφυγίου για τον χριστιανικό κόσμο δεν συμβαδίζει απαραίτητα με το πραγματικό περιεχόμενο του χριστιανικού μηνύματος.

Κλείνοντας την ανάλυσή του, χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερα αιχμηρή μεταφορά: η «κιβωτός» που περιγράφει ο Πούτιν μοιάζει περισσότερο με πολεμικό πλοίο, ικανό να μεταφέρει πολλούς επιβάτες, αλλά χωρίς να έχει ανάμεσά τους τον Χριστό.