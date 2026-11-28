Η γυναίκα προχώρησε στην επιστροφή του συνόλου των χρημάτων τον Ιούλιο του 2023, πραγματοποιώντας τέσσερις διαδοχικές τραπεζικές συναλλαγές, λόγω του ημερήσιου ορίου μεταφοράς χρημάτων, αλλά βρέθηκε με πρόστιμο.

Ένα λάθος «κλικ» στην ψηφιακή πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ είχε ως αποτέλεσμα να βεβαιωθεί φόρος δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων, σε φορολογουμένη, η οποία είχε επιστρέψει στο σύνολό του χρηματικό ποσό 50.000 ευρώ που είχε κατατεθεί στον τραπεζικό της λογαριασμό χωρίς, όπως υποστήριξε, τη συγκατάθεσή της.

Η υπόθεση έφθασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, η οποία, με την υπ’ αριθμόν 3753/2026 απόφασή της, δικαίωσε τη φορολογουμένη, ακυρώνοντας την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς της ΔΟΥ Πατρών. Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν οι τραπεζικές συναλλαγές, αλλά και το γεγονός ότι η γυναίκα δεν είχε αποδεχθεί τη δήλωση δωρεάς για διάστημα μεγαλύτερο των δυόμισι ετών.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου 2023, όταν μεταφέρθηκε μέσω του τραπεζικού συστήματος το ποσό των 50.000 ευρώ στον λογαριασμό της φορολογουμένης, ενώ ταυτόχρονα ο αποστολέας των χρημάτων υπέβαλε δήλωση δωρεάς στην πλατφόρμα myProperty.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η γυναίκα, η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αυτοβούλως από τον δωρητή, εν αγνοία της και χωρίς τη συναίνεσή της. Η ίδια προχώρησε στην επιστροφή του συνόλου των χρημάτων τον Ιούλιο του 2023, πραγματοποιώντας τέσσερις διαδοχικές τραπεζικές συναλλαγές, λόγω του ημερήσιου ορίου μεταφοράς χρημάτων. Συγκεκριμένα, στις 18, 19 και 21 Ιουλίου επέστρεψε από 15.000 ευρώ, ενώ στις 25 Ιουλίου μετέφερε τα υπόλοιπα 5.000 ευρώ. Μάλιστα, στην αιτιολογία της πρώτης συναλλαγής αναγραφόταν «ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ», ενώ στις υπόλοιπες τρεις αναγραφόταν «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ».

Θεωρώντας ότι η υπόθεση είχε κλείσει με την επιστροφή των χρημάτων, η φορολογουμένη δεν προχώρησε σε κάποια άλλη ενέργεια. Ωστόσο, στις 27 Φεβρουαρίου 2026 εισήλθε στην πλατφόρμα myProperty προκειμένου να αποδεχθεί δήλωση μεταβίβασης ακινήτου, στο πλαίσιο αγοραπωλησίας στην οποία συμμετείχε ως αγοράστρια. Όπως υποστήριξε, λόγω της έλλειψης εξοικείωσης με την ψηφιακή πλατφόρμα, αποδέχθηκε εκ παραδρομής και την εκκρεμή δήλωση δωρεάς του 2023. Η αποδοχή ενεργοποίησε την εκκαθάριση της δήλωσης και οδήγησε στη βεβαίωση φόρου 10.000 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων. Στις 18 Μαρτίου 2026 υπέβαλε αίτημα διαγραφής της οφειλής στη ΔΟΥ Πατρών, το οποίο απορρίφθηκε στις 23 Απριλίου, με αποτέλεσμα να προσφύγει στη ΔΕΔ στις 21 Μαΐου.

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Στο πλαίσιο εξέτασης της προσφυγής, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απευθύνθηκε στην εμπλεκόμενη τράπεζα, ζητώντας την ταυτοποίηση των λογαριασμών μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές. Η τράπεζα επιβεβαίωσε ότι το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ επεστράφη στον αρχικό αποστολέα. Παράλληλα, η ΔΕΔ συνεκτίμησε το γεγονός ότι η δήλωση δωρεάς παρέμενε σε εκκρεμότητα από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2026, κρίνοντας ότι η πραγματική βούληση της φορολογουμένης ήταν να μην πραγματοποιηθεί η δωρεά. Η αποδοχή της δήλωσης, κατά την ολοκλήρωση μιας εντελώς διαφορετικής συναλλαγής, κρίθηκε ότι έγινε εκ παραδρομής.