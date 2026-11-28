Η Αποστολάκη, η Τζάκρη και το ΠΑΣΟΚ… με διαλείμματα.

Πριν καλά καλά επιστρέψει στη Χαριλάου Τρικούπη η Θεοδώρα Τζάκρη, ήρθαν και οι πρώτες φίλιες αιχμές. Η Μιλένα Αποστολάκη δεν άφησε αναπάντητη τη θεωρία περί «παλιού» και «καινούργιου» ΠΑΣΟΚ, την οποία επιστράτευσε η βουλευτής Πέλλας για να εξηγήσει την πολιτική της μετακίνηση.

«Δεν υπάρχει παλιό και νέο», ξεκαθάρισε η Αποστολάκη, προσθέτοντας με νόημα ότι την παράταξη «δεν την υπερασπιζόμαστε με διαλείμματα».

Η αιχμή έχει τη σημασία της. Διότι την ώρα που η Τζάκρη, ύστερα από τη διαδρομή της στον ΣΥΡΙΖΑ και στο Κίνημα Δημοκρατίας, προετοιμάζει το έδαφος για την επιστροφή της, η Αποστολάκη υπενθυμίζει το πολιτικό κόστος που ανέλαβε διαχρονικά η παράταξη.

Και κάπως έτσι, πριν ακόμη ανακοινωθεί επισήμως η επιστροφή της Τζάκρη, ανοίγει η συζήτηση για τους όρους της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ και τη σχέση των επιστρεφόντων με την ιστορία του κόμματος.

Γιατί άλλο η πολιτική διεύρυνση και άλλο η ανάγνωση της ιστορίας μιας παράταξης ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκεται καθένας κάθε φορά.

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Το πρόβλημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι ότι η Μιλένα Αποστολάκη αντιμετωπίζεται ευρύτερα ως η αποτελεσματικότερη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γι αυτό ο λόγος της μετράει διπλά.

Α.