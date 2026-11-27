«Οι βουλευτές της ΝΔ ζητούν την παραίτησή, το Μαξίμου του κόβει την αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης και τον κρατά στην κυβέρνηση για να αποφύγει το κόστος», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Ο κ. Λιάκος δεν έχει πια νομιμοποίηση να παραμένει υφυπουργός.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας, προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος που ζητούν από τον κ. Λιακο να παραιτηθεί», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

«Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, χθες είπε το αμίμητο. Πως ο κ. Λιάκος που ορκίστηκε υφυπουργός για θέματα αυτοδιοίκησης, τελικά λόγω ασυμβίβαστων δεν θα πάρει αρμοδιότητες αυτοδιοίκησης», συνεχίζει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει: «Δηλαδή τον κρατάνε υφυπουργό χωρίς αρμοδιότητες απλά και μόνο στο πλαίσιο εσωτερικών διευθετήσεων και για να μην έχει κόστος η κυβέρνηση. Απίστευτα πράγματα που δεν ταιριάζουν σε ευρωπαϊκή χώρα. Σήψη και παρακμή. Η Ελλάδα αξίζει πολύ καλύτερα».