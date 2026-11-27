Από την Αμαλίας μιλούν για καθαρό πανικό από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εδώ και έξι ολόκληρους μήνες παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων.

Με μηνύσεις απαντάει το ΠΑΣΟΚ στην πολιτική αντιπαράθεση με την υπόθεση, καθώς μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη που ετοιμάζεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, σε αντίστοιχη προαναγγελία προέβη και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

{https://www.facebook.com/ChristodoulakisM/posts/pfbid0vTG691QkuJKxUPDXuCCWQUFsRJZhSRx56hkW8BwbMkPVNQBf1KjWVKw79fm7RU7Nl}

Η Χαριλάου Τρικούπη, εδώ και πολλούς μήνες, δεν αφήνει απλά υπόνοιες εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, αλλά τον κατηγορεί ευθέως ως «διαπλεκόμενο», «άνθρωπο των συμφερόντων», λένε τα στελέχη της Συμπαράταξης.

Παράλληλα, σημειώνουν πως έχει κάνει μόνιμη «καραμέλα» την χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ - που μέσω της υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, αποδεικνύεται ότι ακόμα και για τις πιο απλές κομματικές δραστηριότητες χρειάζεται την παραχώρηση των επαγγελματικών γραφείων του γραμματέα τους.

Με απλά λόγια, απευθύνουν εναντίον του επικεφαλής τους χαρακτηρισμούς που δεν είναι απλά βαρύτατοι, αλλά εντελώς μηνύσιμοι. Παρά ταύτα, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ούτε και τα κορυφαία στελέχη της ΕΛΑΣ - ούτε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, που τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ γυρίζουν στα κανάλια και στα ραδιόφωνα με τις συμβάσεις που έχουν πάρει ανά την Ελλάδα, οι εταιρείες του - έχουν σκεφτεί ποτέ να προχωρήσουν σε μηνύσεις.

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Θεωρούν ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και θα κρίνουν με την ψήφο τους, τι είναι αλήθεια και τι λάσπη. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ στήνει «βιομηχανία μηνύσεων» εναντίον τους. Και όλα αυτά, χωρίς να έχουν πει αν η υπόθεση με το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που στεγάζεται το κτηματολόγιο στο Ηράκλειο Κρήτης ή ότι η επιχείρηση της οικογένειας Χριστοδουλάκη που συμβάλλεται με το δημόσιο, αποτελούν κάποιο «σκάνδαλο».

Απλά και μόνο, διότι αναφέρθηκαν στις συγκεκριμένες υποθέσεις - που έκαναν «σημαία» τους διάφορα κυβερνητικά στελέχη - για να δείξουν τη δική τους αντιμετώπιση όταν συνέβη αυτό, σε σχέση με εκείνη του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση Χατζηγιαννάκη.

Από την Αμαλίας μιλούν για καθαρό πανικό από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εδώ και έξι ολόκληρους μήνες παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων.