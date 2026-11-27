Ο Όμιλος έχει ήδη υλοποιήσει επενδύσεις ύψους περίπου 450 εκατ. ευρώ από το 2021, ενώ το προγραμματισμένο επενδυτικό του πλάνο έως το 2030 ανέρχεται σε επιπλέον 700 εκατ. ευρώ.

Τη στρατηγική του επέκταση στην Ελλάδα και την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου προωθεί δυναμικά ο ξενοδοχειακός όμιλος πολυτελούς φιλοξενίας ELLA Resorts, με στόχο τη διαχείριση και ανάπτυξη χαρτοφυλακίου 10.000 δωματίων. Αποτελώντας τον επενδυτικό βραχίονα της HIG Capital για την ανάπτυξη και λειτουργία πολυτελών παραθαλάσσιων resorts, ο Όμιλος έχει ήδη υλοποιήσει επενδύσεις ύψους περίπου 450 εκατ. ευρώ από το 2021, ενώ το προγραμματισμένο επενδυτικό του πλάνο έως το 2030 ανέρχεται σε επιπλέον 700 εκατ. ευρώ.

Κωστής Σιδερής CEO ELLA Resorts

Διεθνής επέκταση στη Μεσόγειο και νέα συμφωνία στη Ζάκυνθο

Παράλληλα με την εδραίωσή της στην ελληνική αγορά, η ELLA Resorts στοχεύει στη γεωγραφική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της σε ώριμες αγορές της Μεσογείου, δίνοντας έμφαση στην Ιταλία και την Ισπανία, όπου αναμένονται σχετικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στην Ελλάδα, η εταιρεία εξασφάλισε συμφωνία για την απόκτηση ξενοδοχειακής μονάδας περίπου 500 δωματίων στη Ζάκυνθο. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2027, οπότε και θα ξεκινήσει η πλήρης αναβάθμιση και επανατοποθέτηση του ακινήτου σύμφωνα με τα πρότυπα του Ομίλου.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της ELLA Resorts βασίζεται στην επανατοποθέτηση (repositioning) παραθαλάσσιων ακινήτων μέσω επιλεκτικών εξαγορών και εκτεταμένων ανακαινίσεων. Κριτήρια επιλογής αποτελούν η ισχυρή τοπική ταυτότητα, η υψηλή διεθνής ζήτηση, η άρτια αεροπορική συνδεσιμότητα, η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και η πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Πάνος Αλμυράντης, Chief Operations and Commercial Officer, ELLA Resorts

Η φιλοσοφία φιλοξενίας «Ellavated Bliss»

Απαντώντας στις απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη για ευελιξία και υψηλή ποιότητα, ο Όμιλος εισάγει το μοντέλο λειτουργίας «Ellavated Bliss». Πρόκειται για μια ενιαία, ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας (ultra all inclusive) που απευθύνεται σε ταξιδιώτες – λάτρεις του lifestyle, συνδυάζοντας την υψηλή γαστρονομία, την ευεξία και την αυθεντική πολιτιστική ταυτότητα κάθε προορισμού.

Κωστής Σιδερής CEO ELLA Resorts & Πάνος Αλμυράντης, Chief Operations and Commercial Officer, ELLA Resorts

Το χαρτοφυλάκιο της ELLA Resorts στην Ελλάδα

Ο Όμιλος κατέχει σήμερα 13 ξενοδοχειακές μονάδες. Ήδη λειτουργούν 4 πλήρως αναβαθμισμένα resorts συνολικής δυναμικότητας 1.539 δωματίων, ενώ οι επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα αυξήσουν άμεσα τη συνολική δυναμικότητα σε περίπου 4.500 δωμάτια: