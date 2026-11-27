Η ΕΜΥ προειδοποεί για ένα τριήμερο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 10 μποφόρ.

Το έκτακτο δελτίο καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη, αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Παρασκευή (27-11-2026) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Αύριο Σάββατο (28-11-2026)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)

Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

3. Την Κυριακή (29-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια.

Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.

Σάρωσε τη Θεσπρωτία η κακοκαιρία

Σημειώνεται πως η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη Θεσπρωτία - κυρίως στα Σύβοτα και την Πλαταριά του Δήμου Ηγουμενίτσας - με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει και να έχουν γεμίσει με φερτά υλικά.

Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το πρωί της Παρασκευής είχαν καταγραφεί συνολικά 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας, εκ των οποίων 145 για αντλήσεις υδάτων και πέντε για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

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