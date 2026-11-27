Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι θα προσαχθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώπιον της εντεταλμένης ευρωπαίας ανακρίτριας από την οποία αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Με διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεσμευτήκαν οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με διάταξη που εκδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς διατάσσουν τη δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών για χρονικό διάστημα εννέα μηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα αποκατάστασης της ζημίας που φέρεται να υπέστησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Νωρίτερα, με τέσσερα αυτοκίνητα της ασφάλειας έφτσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 4 που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ.

Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι θα προσαχθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώπιον της εντεταλμένης ευρωπαίας ανακρίτριας από την οποία αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το κατηγορητήριο που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, είναι ιδιαίτερα βαρύ καθώς αφορά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απιστία και ηθική αυτουργία σε αυτή καθώς και απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Οι τέσσερις συλλήψεις που έγιναν χθες αποτελούν μόνο την «κορυφή του παγόβουνου» καθώς η έρευνα συνεχίζεται και είναι θέμα χρόνου, η λίστα των κατηγορουμένων να διερευρυνθεί περαιτέρω και με άλλα πρόσωπα.

«Κλειδί» για τις εξελίξεις εκτιμάται ότι είναι τόσο τα ευρήματα από τις κατ’ οίκον έρευνες που διενεργήθηκαν όσο και οι καταθέσεις που έδωσαν στις εντεταλμένες Ευρωπαίες εισαγγελείς μάρτυρες οι οποίοι έχουν μιλήσει για εκβιαστικές πρακτικές από πρόσωπα προκειμένου να συναινέσουν στην απόκτηση των «οικίσκων ανακύκλωσης».

Οι τέσσερις χθεσινές συλλήψεις του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» Παύλου Ραβάνη, των ιδιοκτητών της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολου και Παναγιώτη Μούργου και του εκδότη των Παραπολιτικών, Γιάννη Κουρτάκη, είναι βέβαιο πως θα δρομολογήσουν εξελίξεις στην έρευνα η οποία θα περάσει στα χέρια της εντεταλμένης ευρωπαίας ανακρίτριας. Στο γραφείο της αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν τουλάχιστον οκτώ δήμαρχοι, κάποιοι από τους οποίους φέρονται να έχουν καταγγείλει πως δέχτηκαν πιέσεις για να δεχτούν, παρά τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις τους, τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Οι Περιφέρειες και τα υπερτιμολογημένα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

Το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται στους εκπροσώπους των Περιφερειών που υπέγραψαν τις σχετικές συμβάσεις για τα υπερτιμολογημένα «σπιτάκια ανακύκλωσης», με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις αυτές να πολλαπλασιαστούν μετά το 2019, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η υπόθεση μπήκε στο «στόχαστρο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πριν από σχεδόν ένα χρόνο για πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορμή ήταν το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του 2023 το οποίο έκανε ευθέως λόγο για υπερκοστολόγηση, κάτι που αμφισβητεί η εταιρεία ΤΕΧΑΝ. Το περασμένο καλοκαίρι μάλιστα με εντολή των δύο εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων έγιναν έφοδοι σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με την εταιρεία με στόχο την κατάσχεση του ψηφιακού αρχείου της αλλά και τις συμβάσεις που αφορούσαν τα περίπου 200 σπιτάκια ανακύκλωσης. Αμέσως μετά τις εφόδους η ΤΕΧΑΝ ενημέρωσε την Περιφέρεια ότι σταματά την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και την εξαργύρωση κουπονιών ανταποδοτικού αντιτίμου και ο ΕΔΣΝΑ ζήτησε από τους δήμους να αναλάβουν το έργο.