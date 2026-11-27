«Να αφεθεί ελεύθερη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις έρευνές της», ζητά η Νέα Αριστερά.

«Το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» δεν «έσκασε» από το πουθενά. Είναι ένα σκάνδαλο που είχε αποκαλυφθεί εδώ και έξι χρόνια, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο υψηλότερο επίπεδό της έκανε κοπιώδεις προσπάθειες να διαψεύσει και να συγκαλύψει», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Το σκάνδαλο αυτό αποτυπώνει επίσης το εύρος και το βάθος της διαφθοράς και της διαπλοκής που κυριαρχεί στην Ελλάδα, την πολιτική και την επιχειρηματική ελίτ, με όχημα για ακόμα μια φορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό επιβεβαιώνουν άλλωστε οι συλλήψεις και οι κατηγορίες που αποδίδονται στον ιδιοκτήτη της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολο και Παναγιώτη Μούργο, τον εκδότη των Παραπολιτικών, Γιάννη Κουρτάκη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», Παύλο Ραβάνη.

Ωστόσο είναι προφανές πως από μια τέτοια αλυσίδα διαφθοράς και διαπλοκής δεν μπορούν να λείπουν και πρόσωπα που κατέχουν πολιτική εξουσία και διοικούν δήμους περιφέρειες και το κράτος», προσθέτει η Πατησίων και καταλήγει: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι λειτουργοί τους, που κατασυκοφαντήθηκαν και εμποδίστηκαν από την κυβέρνηση και το φιλοκυβερνητικό παρασύστημα στα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνη, πρέπει να αφεθεί ελεύθερη και απερίσπαστη να συνεχίσει τις έρευνές της, ώστε αυτές να καλύψουν όλους όσοι έπαιξαν κομβικό ρόλο στην διασπάθιση δημόσιου χρήματος, όπου κι αν δρουν, όσο «ψηλά» κι αν βρίσκονται».