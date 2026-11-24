Πλησιάζει η ώρα των τελικών αποφάσεων.

Σε ένα συνέδριο που ενδέχεται να καθορίσει όχι μόνο την πολιτική της γραμμή, αλλά και τη συνοχή της, οδεύει η Νέα Αριστερά. Το έκτακτο συνέδριο της 4ης έως 6ης Δεκεμβρίου εξελίσσεται σε αναμέτρηση δύο διαφορετικών στρατηγικών, με κοινό ζητούμενο την ανασύνθεση της Αριστεράς, αλλά με διαμετρικά αντίθετες απαντήσεις στο ερώτημα των συμμαχιών.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται η πλειοψηφία των κομματικών οργάνων, με επικεφαλής τον γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η οποία προκρίνει τη συγκρότηση ενός ριζοσπαστικού αριστερού πόλου, με πιθανό συνομιλητή το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη και χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, η μειοψηφική τάση, στην οποία καταγράφονται στελέχη όπως ο Νίκος Βούτσης και ο Νίκος Φίλης, θεωρεί ότι δεν πρέπει να κλείσει η πόρτα της συνεννόησης με την Κουμουνδούρου.

Η πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ για διάλογο και εκλογική συμμαχία έφερε το δίλημμα ακόμη πιο έντονα στο προσκήνιο. Το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς, στη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου, απέφυγε να δώσει οριστική απάντηση, παραπέμποντας τις αποφάσεις στο συνέδριο.

Υπάρχει, ωστόσο, μια πρόσθετη δυσκολία για τη στρατηγική της πλειοψηφίας. Ο ίδιος ο Βαρουφάκης έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για συνεργασία με πρώην υπουργούς που υπηρέτησαν μνημονιακές πολιτικές και ειδικά με τον Ευ. Τσακαλώτο.

Στην πραγματικότητα, πίσω από τη διαφωνία για τις συνεργασίες κρύβεται ένα βαθύτερο ερώτημα πολιτικής ταυτότητας. Θα επιδιώξει η Νέα Αριστερά να συγκροτήσει έναν διακριτό ριζοσπαστικό πόλο ή θα συμμετάσχει σε ένα ευρύτερο εγχείρημα προοδευτικής ανασύνθεσης, στο οποίο θα μπορούσε να έχει θέση και ο ΣΥΡΙΖΑ;

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Το συνέδριο του Δεκεμβρίου, λοιπόν, δεν θα κρίνει απλώς με ποιον θα συνεργαστεί η Νέα Αριστερά. Θα κρίνει και αν οι διαφορετικές αντιλήψεις για το μέλλον της μπορούν να συνεχίσουν να συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη, όταν ενδεχόμενη νέα διάσπαση θα φέρει το φυσικό τέλος ενός κόμματος που δημοσκοπικά έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

Α.