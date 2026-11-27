Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «ψευδή» τα προεκλογικά στοιχεία για το ΑΕΠ και ζητά έρευνα στο υπουργείο Εμπορίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Πέμπτη το υπουργείο Εμπορίου της κυβέρνησής του ότι δημοσίευσε σκόπιμα λανθασμένα στοιχεία οικονομικής ανάπτυξης πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές και δήλωσε ότι επιθυμεί την έναρξη έρευνας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα οικονομικά δεδομένα που δεν συνάδουν με τους ισχυρισμούς του περί ιστορικής οικονομικής άνθησης - μια τακτική που απειλεί την αξιοπιστία των στοιχείων τα οποία χρειάζονται οι επιχειρήσεις, οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι καταναλωτές για να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις.

Η τελευταία του διαμαρτυρία αφορά τα στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Εμπορίου την Τετάρτη, τα οποία αναθεώρησαν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του τρίτου τριμήνου στο 4,3% σε ετήσια βάση, από την προηγούμενη εκτίμηση του 3,4%. Το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του υπουργείου επικαιροποιεί τακτικά τα οικονομικά του δεδομένα ώστε να βελτιώνει την ακρίβειά τους.

Τα στοιχεία του ΑΕΠ, οι μηνιαίες εκθέσεις για την απασχόληση και άλλα δεδομένα αναθεωρούνται συστηματικά. Οι ενημερώσεις αυτές πραγματοποιούνται βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ανεξάρτητα από το πολιτικό ημερολόγιο. Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε, ωστόσο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επρόκειτο για ένα «τεράστιο και σκόπιμο λάθος» και το συνέδεσε με τη χαμηλή επίδοση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες έδωσαν στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

«Μόλις αποκαλύφθηκε ότι οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ Αριθμοί για την Οικονομία, που δημοσιεύτηκαν πριν από τις Εκλογές, ήταν ΨΕΥΔΕΙΣ, και χθες εκδόθηκε διόρθωση από τους ανθρώπους στην Κυβερνητική Υπηρεσία που συντάσσει αυτούς τους αριθμούς», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

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«Γιατί δεν δημοσιεύτηκε ο σωστός αριθμός πριν από τις Εκλογές; Ζητώ άμεση έρευνα για αυτή την κατάσταση».

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο ο Τραμπ αμφισβητεί την ακεραιότητα οικονομικών στοιχείων που θεωρεί δυσμενή για τον ίδιο, χωρίς να προσκομίζει αποδείξεις ότι οι αναθεωρήσεις έχουν πολιτικά κίνητρα.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Τραμπ απέλυσε την επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας μετά από μια εμφανώς αδύναμη έκθεση για την απασχόληση. Η έκθεση εκείνη ανέφερε ότι προστέθηκαν μόλις 73.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο του 2025 και έδειχνε ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο είχαν δημιουργηθεί 258.000 λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί.Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει εκείνη την έκθεση για την απασχόληση «κάλπικη» και «στημένη».

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι του αξίζουν τα εύσημα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, όμως οι ψηφοφόροι δεν συμμερίζονται την πεποίθηση του προέδρου ότι η οικονομία είναι ισχυρή.

Στις ενδιάμεσες εκλογές, το 76% χαρακτήρισε τις οικονομικές συνθήκες «όχι τόσο καλές» ή «κακές», σύμφωνα με το AP Voter Poll, μια εκτενή έρευνα του εκλογικού σώματος. Περίπου τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων δήλωσαν ότι οι πολιτικές του ίδιου του Τραμπ τροφοδότησαν τον πληθωρισμό.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος αγνόησε το γεγονός ότι η ίδια ομοσπονδιακή υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη πως ένας βασικός δείκτης πληθωρισμού - ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) - επιταχύνθηκε σε ετήσιο ρυθμό 3,8% τον Οκτώβριο.